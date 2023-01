¿Qué le pasó a La Segura? Una publicación en Instagram preocupó a sus seguidores

La publicación de La Segura en su cuenta de Instagram ha hecho que varios seguidores la califiquen de exagerada. Foto: Instagram @rechismes

Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura, se mostró afectada en las últimas horas por una situación con alguien cercano a su círculo social del que no mencionó nombres o la situación en particular que habría desatado su ira, pero que sí fue pertinente para dejar un mensaje en su cuenta de Instagram.

En los últimos meses, La Segura se ha mostrado más real y sincera con sus seguidores después de que tuvo que esconder, por mucho tiempo, parte del estado de salud delicado que la tuvo en cama por tres meses y que, sin mencionárselo a nadie, lo afrontó con fortaleza.

Ahora, un mes después de contar su proceso de salud de 2022, La Segura, entre lágrimas, dio una reflexión sobre la confianza y el trato hacia las personas, ya que, aparentemente, alguien cercano a ella le falló y por eso se sinceró en sus redes.

¿Qué fue lo que dijo La Segura?

En las historias que publicó en la noche de este martes 10 de enero, se mostraba muy afectada e incluso agregó en una de sus historias que estaba sufriendo de ansiedad después de que supo la noticia. “No puedo dormir, tengo ansiedad por lo que tengo que hacer mañana”, afirmó.

Y más adelante habló para sus seguidores diciendo: “La última reflexión de la noche, antes de dormir, si es que puedo dormir, es que amigos, no confíen en nadie, es triste porque toda la vida he sido muy confiada, muy confiada y he dado más de lo que debería dar a las personas, pero la persona que está al frente de ustedes, la que ustedes tienen al lado, la que tienen con ustedes metidos en su casa, mejor amigos, mejores amigas, personas metidas en su empresa, esos lobos vestidos de oveja que ustedes menos piensan pueden resultar ser las personas más porquerías de la vida, se lo digo yo”.

La Segura no dio detalles de la situación por la que estaba pasando y tampoco habló con nombres, pero sí fue muy directa con el mensaje. “Háganme caso a esta reflexión, ya que no puedo decir el por qué, pero no confíen en nadie”.

“No es que no puedo en realidad, no puedo, intento mantenerme cuerda y no dejarme llevar por la rabia, por la decepción, por el dolor, por la impotencia, por todo lo que yo siento y digo: ‘yo soy mejor que eso, yo soy mejor que esta persona’, y me quedo callada, pero lo que más impotencia me da es que mucha gente que vive tan engañada igual que yo, así como lo estuve durante muchos años”, agregó la creadora de contenido.

Y finalizó diciendo: “Quien me conoce sabe que yo no soy una mala persona que sería incapaz de hacerle daño a otra, nunca lo haría”. Después de dejar ese mensaje en redes, muchos de sus seguidores comentaron al respecto, afirmando que la influenciadora colombiana ahora habla únicamente de dramas en su vida y la califican de exagerada.

