El estadounidense y líder del movimiento Black Lives Matter, que ha trabajado en “How to Get Away with Murder” y “CSI”, fue atacado en Cartagena por dos policías. Natalia Reyes denunció los hechos a través de Instagram.

El actor Kendrick Sampson, conocido por actuar en series como “The Vampire Diaries”, “Gracepoint”, “How to Get Away with Murder” y “Insecure”, fue víctima de abuso policial por dos policías en Cartagena. La actriz colombiana Natalia Reyes que participó en la más reciente entrega de “Terminator”, denunció el hecho a través de su Instagram. El llamado de la actriz no es al odio o a la división, sino a repensar las formas en cómo se está haciendo uso de la fuerza. (Le recomendamos: ¿Abuso policial en contra del actor Kendrick Sampson en Cartagena?).

El actor escribió en su cuenta de Instagram: “Cartagena es increíble, pero esta es la sexta vez que me detuvieron en cinco días. A los colombianos negros les pasa a menudo. Me han dicho que detenerse es una política, pero no lo que me baje la ropa interior agresivamente, me golpee los brazos cinco veces con fuerza, me golpee en la mandíbula y me apunte con su arma. Luego me esposó y me arrastró por las calles. No me resistí a ningún procedimiento legal”.

Kendrick nació en Houston, Texas, en marzo de 1988. Se ha dedicado a modelar para diferentes marcas y trabajar para cine y televisión. Se dio a conocer en Hollywood en 2008 como invitado en las series de televisión “GRΣΣK” y “CSI: Crime Scene Investigation”. Su papel como personaje principal lo obtuvo en “Gracepoint” y “How to Get Away with Murder”.

Lo PEOR del caso es la respuesta de la @PoliciaColombia que justifica el ‘uso de la fuerza’ (puño a la cara y apuntar con el arma) y miente al decir que se opuso a requisa cuando el video evidencia que estaba asustado y no representaba amenaza para el patrullero😤 @kendrick38 RT https://t.co/fpmF18XkdA — Natalia Reyes (@nataliareyesg) December 16, 2020

El actor, de 32, años se ha convertido en uno de los activistas más representativos de la industria del entretenimiento, desde entonces usa su casi millón de seguidores en Instagram y los 106 mil en Twitter para defender el movimiento Black Lives Matter, en el que denuncia constantemente los actos de racismo que sufren las personas afros en Estados Unidos y el resto del mundo.

En mayo de 2019 fundó la organización sin fines de lucro “BLD PWR”. Esta organización fue creada para aumentar la acción y el compromiso cívico para combatir la violencia estatal, y promover los derechos de género, inmigración, economía y educación de las poblaciones más marginadas y con problemas de equidad. Otros actores como Selena Gomez también han apoyado su labor de activista. (Le puede interesar: Marcela Arango, en busca de la identidad de la cocina colombiana).