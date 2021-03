Rafael Latorre y la importancia de un accesorio

Según este empresario, los soportes para el celular, los manos libres o los ya conocidos Popsockets se han convertido en elementos tan indispensables como los mismos “smartphones”.

¿Cómo incursionó en el mundo del comercio al por menor?

Desde que tengo uso de razón. Siempre he sentido una fuerte conexión con mi lado sensorial y creativo; mi abuelo y mi padre me mostraron el mundo de los negocios, que llevó a enfocar mi vida profesional al campo corporativo, donde el marketing y la economía se convirtieron en mi gran pasión. A lo largo de mi carrera he tenido la posibilidad de conocer diferentes industrias desde aceites para cocina, helados, cortinas, papel higiénico, hasta el fantástico ámbito de la tecnología con productos del hogar y smartphones.

¿Cómo fue su encuentro con la marca Popsockets?

Me encuentro con Popsockets, una compañía que revolucionó el mercado de accesorios de smartphones en Estados Unidos desde hace más de cinco años y que hoy lo estamos haciendo en Colombia. Este gran reto que emprendimos en medio de esta coyuntura nos genera excelentes resultados de aceptación y una comunidad de popsocketeers en crecimiento.

¿Cómo ha cambiado la pandemia el renglón en el que usted trabaja?

La coyuntura que vivimos en 2020 cambió de manera drástica nuestros comportamientos; la forma en que nos comunicamos, trabajamos, interactuamos con otros y hasta compramos. El teletrabajo, la educación virtual y hasta nuestra vida social durante varios meses se ha reducido a las pantallas de computadores, tabletas o smartphones; lo cual puso a los usuarios a pensar en elementos (accesorios) que facilitaran las largas jornadas en frente de estos dispositivos pensando en su salud, comodidad y bienestar.

¿Cuáles son las tendencias de accesorios para celulares este año?

Accesorios como soportes para el celular, soportes manos libres o los ya conocidos Popsockets se convierten en productos-solución para obtener mayor comodidad en su manipulación, flexibilidad en el uso en lugares que nos encontramos, sin dejar atrás el cuidado estético de los dispositivos, resaltando la importancia de buscar productos de calidad que soporten estas jornadas de trabajo y aseguren su funcionalidad.

¿Cuáles son los más novedosos y por qué?

Al igual que el mundo de los “smartphones”, los accesorios para teléfonos celulares están en constante innovación. Desde que llegó a Colombia la marca, no ha dejado de ofrecer productos novedosos y diferenciales. En octubre del año pasado iniciamos este camino lanzando nuestro Popsockets personalizado. El mes pasado presentamos FlexMount, un soporte flexible que se adapta al usuario, momento y lugar para la liberación de las manos y poder recibir videollamadas, ver contenido y crearlo de una manera fácil y segura.

¿Dónde nacen los Popsockets?

Popsockets es una idea innovadora que nace en EE. UU. de la cabeza de David Barnett, actual CEO de la compañía y filósofo de carrera, quien se incomodaba cada vez que de su portadocumentos sacaba los audífonos de celular y los encontraba completamente enredados. Con un pensamiento innovador y en búsqueda siempre de respuestas, encontró una divertida solución: dos botones en la parte posterior de su celular. Así, desde el garaje de su casa y con la ayuda de su primer empleado y popsocketeer perfeccionó el producto hasta llegar al Popsockets que conocemos hoy en Colombia y en el mundo.

¿Con qué otro tipo de accesorios cuenta la marca?

Tenemos un producto que llamamos SlideStretch, un accesorio que no requiere adherirse con goma al celular, sino a través de la presión, se desliza y acomoda donde se requiera. También convertimos los popsockets en popwallets, un accesorio que, además de servirnos como agarre, nos brinda la posibilidad de guardar tres documentos o tarjetas allí para cuando necesitemos fácil acceso a ellas.

¿La empresa tiene alguna iniciativa de responsabilidad social?

Claro. Tenemos Poptivismo, un movimiento que iniciamos desde hace más de tres años. Tenemos un camino aun por recorrer, pero en Colombia ya hemos sembrado semillas positivas en el cuerpo médico, llevando mensajes de vida a mujeres con cáncer, apoyando la niñez con falencias en el corazón y apoyamos la fundación She Is y su programa “Ella es astronauta”.

¿Dónde se pueden conseguir los productos?

Nuestros productos los pueden encontrar vía digital en nuestra página oficial. Tenemos un PopUp Store en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, en los MarketPlace Mercado Libre y en los almacenes de cadena.