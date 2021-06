Detrás de una de las frases más famosas del personaje, el actor reveló en una entrevista la inspiración para hacerla parte del maestro de El chavo del 8.

El profesor Jirafales (Inocencio Jirafales, Rubén Aguirre Jirafales o el “maistro” Longaniza), se caracterizó por ser un personaje arrogante, vanidoso y en busca siempre de conquistar a doña Florinda Corcuera (Florinda Meza). Rubén Aguirre falleció en 2016, pero sus personajes y legado marcaron la historia de Chespirito. Su personaje de maestro en el Chavo del 8 es uno de los más recordados.

Quizás la frase más célebre era la del “ta ta ta ta ta”, cada vez que lo decía, el público sabía que era sinónimo de enojo por parte del personaje. Sin embargo, muy poco se sabe de dónde viene. Hace poco se conoció a través de un video en Tik Tok, que Rubén Aguirre habló de dónde se inspiró.

El actor la tomó de uno de un profesor que la decía, pero de una manera más pausada y entonada. Él optó por cargarla de fuerza y energía y con un ritmo más rápido y alterado para retar a sus alumnos.

Aguirre era el polo a tierra de “El chavo del 8″. El profesor Jirafales era la conexión con el mundo real y su aparición obedeció a una necesidad básica.

“En un principio yo no participaba en el programa, pero Roberto vio tantos niños que sintió la necesidad de poner una escuela. Todos esos niños no podían estar sueltos por ahí, y cuando él crea el colegio, me llama”, contó Rubén Aguirre en 2014, durante una entrevista concedida a la Radio Nacional de Colombia pocos días después de la muerte de Robeto Gómez Bolaños.

“El ciudadano Gómez”, “La mesa cuadrada”, “Los caquitos” y “Los chifladitos” fueron algunos de los programas con los que Aguirre dio pie a su carrera actoral. El actor murió en Puerto Vallarta, a los 82 años, a causa de complicaciones pulmonares y después de padecer por varios años una diabetes que empeoró su cuadro médico.