Robaron a la hermana de Carolina Gómez en Bogotá: esto se sabe

Carolina Gómez (derecha) junto a su hermana menor Sylvana Gómez. Foto: @Carogomezfilm

Sylvana Gómez, hermana de la actriz Carolina Gómez, denunció en su cuenta de Instagram que fue víctima de robo en Bogotá y se mostró preocupada por la situación de seguridad en las calles. “La inseguridad en Bogotá cada vez está peor, la alcaldía trata de hacer algo al respecto entrenando personal y a este se lo llevan para otros lados. Hay menos fuerza policial hoy en día que hace tres años y los ladrones siguen roban a diario en toda la ciudad”, escribió en su publicación.

“No sé ustedes, pero yo estoy mamada de no poder salir a calle y sentirme segura en la ciudad”, agregó en el video en el cual cuenta que fue un motociclista quien le arrebató su celular nuevo.

¿Qué le pasó a la hermana de Carolina Gómez?

“Me robaron mi celular nuevo, que estaba estrenando y que me había ganado con el esfuerzo de mi trabajo. Iba caminando, yo camino mucho, dejé a Agustín [su hijo] en el jardín y seguí porque tenía una cita médica y saque el celular para poner una canción y sentí que una moto se me acercó y agarró el celular”, aseguró Sylvana.

Gómez lamentó lo ocurrido y recordó un episodio similar que le ocurrió hace más de dos años, cuando también fue robada en Bogotá.

“Hace dos años y medio me atracaron igual, a dos cuadras de mi casa, con un cuchillo y no tenía el celular en la mano. Esto no es de tener o no el celular en la mano, es de la inseguridad que está pasando”, terminó.

