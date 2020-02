Robert Pattinson nunca se ha considerado atractivo

BANG Showbiz

El actor Robert Pattinson, de quien ya hemos visto su primera fotografía caracterizado como Batman, no ha dudado en pronunciarse sobre las informaciones que han venido circulando recientemente sobre su atractivo físico, considerado por ciertos matemáticos como "perfecto" gracias a las proporciones armoniosas que caracterizan sus rasgos faciales.

En ese sentido, el que fuera protagonista de la saga Crepúsculo afronta tales afirmaciones con cierto escepticismo, ya que nunca ha pensado en sí mismo como un tipo especialmente agraciado y, además, porque antes de saltar al estrellato con su papel del vampiro adolescente Edward Cullen tampoco se había destacado como tal en el marco de su círculo más cercano. (Lea: Robert Pattinson como Batman: Matt Reeves lo presenta en un video).

"La verdad es que me sigue resultando muy extraño, porque jamás me había interesado demasiado por esos papeles arquetípicos de chico guapo. También era demasiado tímido a la hora de conocer gente, nunca pensé que pudiera pasar por un tipo interesante", ha explicado el británico en conversación con la revista Allure para, a continuación, ejemplificar esas sensaciones con su breve y exitosa aparición en la saga Harry Potter. (Le puede interesar: Robert Pattinson pide perdón a los fans por decir que Batman no es un superhéroe).

"Mi papel en Harry Potter (Cedric Diggory) era precisamente el de chico guapo y popular, y me quedé de piedra cuando me lo dieron. Nunca pensé que me resultaría tan fácil. Y antes de presentarme al casting de Crepúsculo, estaba algo rellenito, bebía mucha cerveza y encima me había depilado. Ni mis amigos pensaban en mí como un chico medianamente guapo", ha asegurado.