Rose McGowan irá a juicio por presunta posesión de drogas

BANG Showbiz

Ha pasado más de un año desde que la actriz Rose McGowan fue detenida en el aeropuerto 'Washington Dulles International' después de que la policía hallara restos de cocaína en su equipaje, un incidente que le costó, a finales de 2017, una denuncia por parte de las autoridades que ahora desembocará en un proceso judicial. (Le puede interesar: Rose McGowan: "Sé lo que hice para mejorar el mundo, ¿qué dicen ustedes al respecto?")



Pese a que la actriz se ha declarado inocente en diferentes ocasiones a través de las redes sociales, ligando los cargos a un montaje y complot en su contra, este lunes un jurado decidió acusarla formalmente de posesión de drogas y, de ser considerada culpable, podría pasar hasta un año entre rejas. (Le puede interesar: La lucha de McGowan contra Weinstein llega a la televisión)

El representante legal de la protagonista de 'Embrujadas', José Baez, no tardó en reaccionar a la decisión tomada por el tribunal por medio de un comunicado en el que, además de insistir en la teoría de que Rose es víctima de una conspiración, critica abiertamente la imputación de su clienta al entender que supone un injusto castigo asociado a su activismo feminista. (Le puede interesar: "No conocía los crímenes de Weinstein": Meryl Streep responde a Rose McGowan)

"Rose mantiene su inocencia y lo hace en sus términos más rotundos. Estos cargos jamás habrían sido presentados contra ella si no fuera por su activismo y por haberse erigido como portavoz de las mujeres de todo el mundo. Les aseguro que esta acusación arbitraria será contestada con una fuerte defensa", aseguró tajante el mediático abogado de origen puertorriqueño. (Le puede interesar: "La farsa de Hollywood": Rose McGowan contra el negro en Globos de Oro)

A principios de este año, la propia Rose McGowan hizo todo lo posible por desligarse de estas alegaciones al argumentar, por ejemplo, que la cartera de mano donde supuestamente se hallaron trazas de cocaína no había estado en su poder durante las cinco horas en que estuvo detenida, un dato que respaldaría su versión de que las sustancias habrían sido depositadas por terceras personas.

De la misma forma, tanto la actriz como el mencionado abogado dejaron entrever en febrero que Harvey Weinstein, al que Rose acusa de haberla violado durante la edición de 1997 del Festival de Sundance y, posteriormente, de haber tratado de desacreditarla y hundir su carrera, podría estar detrás de este malentendido que buscaría destruir su reputación. (Le puede interesar: "Brave", el libro en el que Rose McGowan narra cómo fue violada por Harvey Weinstein)