Rubén Blades vuelve a las calles de Panamá para hacer política

El cantante panameño Rubén Blades entrega información electoral durante un evento político en apoyo de candidatos independientes a la asamblea general en la Ciudad de Panamá el 24 de abril de 2024. Foto: AFP - MARTIN BERNETTI

Con camiseta negra, gorra y entre los autos, el salsero panameño Rubén Blades pidió el miércoles en las calles de la capital de Panamá votar en los comicios generales del 5 de mayo por candidatos independientes que enfrenten la corrupción y a los políticos tradicionales.

A paso rápido y acompañado de decenas de jóvenes en el distrito financiero de Ciudad de Panamá, Blades distribuyó volantes con propaganda de la coalición “Vamos”, compuesta por independientes, que postula a la Asamblea Nacional.

La alianza busca renovar un Congreso con poco prestigio y muy criticado por escándalos de corrupción y despilfarro de dinero público.

Con el lema “no te compran si no te vendes” estampado en la camiseta, el autor de “Pedro Navaja”, “Decisiones” y “Buscando Guayaba” conversó brevemente con los conductores y transeúntes.

“Cuidado con los carros”, advertía Blades a los activistas, mientras algunos conductores hacían sonar el claxon de sus vehículos al reconocer al cantante.

“Son independientes, no son un partido político”, insistió el cantante en varias ocasiones cuando entregaba panfletos a los automovilistas.

“¡Rubencito!, ¡Rubencito! Una fotito, papa”, le pidió desde un vehículo una mujer que circulaba por la Calle 50, la arteria principal de la zona financiera de la capital.

Blades, quien reside en Nueva York, no lo dudó y entre los autos se fotografió con su fan, a la vez que le entregó la propaganda política.

“Son candidaturas nuevas, no son candidaturas de partidos políticos tradicionales, son independientes”, declaró Blades a la AFP.

“El problema que hemos tenido siempre es que no le hemos dado una oportunidad a algo distinto, tenemos que ofrecer algo distinto y en eso estamos”, agregó.

Ministro de Turismo del presidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), Blades ha escrito varios artículos contra la corrupción y la política clientelista en Panamá.

“Si no fuera optimista no estuviera vivo, si no eres optimista mátate”, indicó el músico, quien en 1994 fue candidato presidencial y terminó en tercer lugar.

El 5 de mayo, los panameños elegirán un nuevo presidente entre ocho candidatos, la mayoría de partidos tradicionales. También el Congreso y los gobiernos locales.

¿Qué ha dicho Rubén Blades sobre las elecciones presidenciales en Panamá?

Esto escribió el cantante en su página web hace varios meses con relación al proceso electoral:

Ninguno de los candidatos al Poder Ejecutivo ha presentado propuesta alguna indicando como sugieren desmantelar el presente esquema, sistema y paradigma administrativo que sostiene, alimenta e inmuniza a la corrupción oficial y privada, un estado de cosas que incluye a la institución del clientelismo y la complicidad de la ciudadanía en el sostenimiento de la partidocracia tradicional.

Personas públicamente consideradas como inteligentes parecen ignorar el hecho de que nada va a cambiar en Panamá mientras la estructura corrupta y leyes desfasadas que imperan continúen vigentes.

A ningún mandatario electo dentro de tal sistema le será posible gobernar efectivamente pues se lo impide el modelo que establece nuestra institucionalizada corrupción. Los cambios que intente imponer resultarán cosméticos, inútiles en cuanto al fondo, algo así como aplicar colorete a las mejillas de un cadáver y decir, “¡qué bien se ve!”

Para los que suelen leer esta columna no resultará sorprendente que continúe en mi decisión de no apoyar a ninguno de los actuales candidatos y candidatas a presidente. Hace años indiqué mi posición de no recomendar en tal sentido a quien no se comprometa a eliminar al estado clientelista, indicando el como propone hacerlo.

Pienso dedicar mi esfuerzo como ciudadano y panameño a cooperar en la manera posible al triunfo de los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional que patrocinan Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, del grupo “VAMOS”, y de otros candidatos y candidatas independientes a puestos públicos que a mi juicio merezcan ese endoso.

Resulta trágico para nuestro país el que a esta fecha ningún candidato haya presentado, y menos explicado, propuestas concretas sobre temas de urgencia nacional como el desastre que enfrenta la Caja del Seguro Social, la necesidad de reestructurar y reorganizar nuestro Sistema de Salud Nacional, la eliminación de los cargos innecesarios en la abultada planilla estatal, la creación de un Plan Económico Nacional basado en inventarios provinciales que describan las fortalezas, debilidades y necesidades de cada sector de nuestro país para así incluirlas en proyectos públicos, desde el fortalecimiento y creación de nuevas empresas hasta la habilitación y reparación infraestructural que permita el éxito de su inclusión en estas nuevas direcciones económicas, la eliminación de subsidios que no producen ingreso alguno y que sirven solo para sostener al clientelismo y a los intereses monetarios de unos pocos, la ausencia de un Plan Nacional Integrado de Educación que complemente las necesidades del sector productivo con las expectativas del sector laboral, la asignación específica del ingreso público hacia gastos estatales específicos, la reorganización del Sistema Penitenciario panameño, la creación de un verdadero programa nacional de cultura que incluya la construcción de Centros de Bellas Artes en cada provincia, el apoyo nacional a corto, mediano y largo plazo del Deporte Nacional incluyendo la eliminación de las existentes juntas directivas en manos de políticos y anti deportistas, un verdadero Programa Integrado de Turismo como proyecto de Estado, que incluya a todas las provincias cuyos atractivos culturales, naturales, humanos e históricos así lo aconsejen y dotado de la capacidad de transporte rápido y seguridad que permita el efectivo traslado de personas a lo largo y ancho del territorio nacional, un Plan de Vivienda Nacional, que nos indique cuál es el déficit habitacional existente y cuál tipo de diseño habitacional es el aconsejable para sus ocupantes, que incluya elevar la calidad de vida no solo para el que allí reside sino también para el visitante y otros moradores de la ciudad, sustentado en un Plan de Renovación Urbana y de red vehicular aplicado nacionalmente, etc.

Soy un profesional de la música, que no aspira a un cargo de elección pública en el 2024; ¿por qué los que manifiestan su ambición de ser presidentes no han presentado mejores o iguales propuestas como las que expongo como ciudadano? Con sus equipos y las capacidades a su alcance, ¿por qué no han desarrollado la forma de mejorar, expandir y aplicar a la realidad nacional nuevas ideas que suplanten a los obsoletos esquemas que hoy paralizan a la posibilidad nacional?

Reemplazar al sistema administrativo corrupto es posible; solo se requiere de imaginación y voluntad para hacerlo realidad.

¿Por qué continúa la ausencia de sustancia en los planteamientos de los candidatos y candidatas a presidente de Panamá? ¿Ausencia de ideas? ¿Falta de carácter? ¿Temor a decir verdades que resten votos? ¿O son acaso motivados solamente por el protagonismo de sus egos?