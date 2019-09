Sam Smith pide que no se refieran a su persona como “él” o “ella”

-Redacción Gente

Sam Smith debutó en 2014 con el álbum “In the lonely hour”, del que se conocieron los éxitos “Stay with me” y “I'm not the only one”, entre otros.

El cantante Sam Smith se declaró persona no binaria, es decir, que no se identifica ni con el género femenino o masculino. A través de una publicación en sus redes sociales, el artista británico pidió usar pronombres neutros para referirse a su persona, como "they" y "them", utilizados en el idioma inglés para designar neutralmente a "ellos/ellas", en vez de "he" o "she" ("él" o "ella"). (Le recomendamos: Sam Smith: sincerarse en la música).

"Después de un largo tiempo de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera. Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas", escribió Sam Smith, que desde hace años habla abiertamente de su homosexualidad.

"Entiendo que existen muchos errores alrededor de la cuestión de género, pero les pido que por favor lo intenten. Espero que ahora me puedan ver como me veo a mí mismo. Gracias", añadió el cantante, quien en su publicación en Instagram etiquetó a los líderes y activistas de la comunidad trans y no binaria que lo ayudaron a él a encontrar claridad y entender todo el asunto. (Archivo: Cantante Sam Smith crea fundación para promover derechos homosexuales).

Así mismo, Sam Smith dijo que no tuvo la posibilidad de hablar sobre qué significa ser no binario, y que espera hacerlo pronto. “Así que por ahora solo espero ser visible y abierto, si tienen preguntas, haré lo posible por explicar", concluyó.

Sam Smith debutó en 2014 con el álbum “In the lonely hour”, del que se conocieron los éxitos “Stay with me” y “I'm not the only one”, entre otros. En plena popularidad (2015) estrenó la canción "Writing's on the wall" para el filme "Spectre" de la saga de James Bond, por la que ganó el premio Óscar y el Globo de Oro; y por la que logró el récord Guinness por ser la primera en la historia en alcanzar el número uno.

Con su segundo trabajo, “The thrill of it all”, editado en 2017, el artista debutó en el número uno en el Billboard 200 y también encabezó las listas de éxitos en los Estados Unidos.

