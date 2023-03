Sebastian Lletget, prometido de Becky G, confirmó que engañó a la cantante

La cantante Becky G y el futbolista Sebastian Lletget se comprometieron el 9 de diciembre de 2022. Foto: cortesía

Recientemente se conoció la noticia de la presunta infidelidad cometida por parte del prometido de Becky G, el futbolista que juegan en Dallas FC, Sebastián Lletget. Fue a través de redes sociales donde se conoció un mensaje que una usuaria anónima publicó asegurando que el jugador le fue infiel con ella una discoteca de Madrid y agregó tener material que probaría su acusación.

Quizá le pueda interesar: Ganadores premios India Catalina 2023: los galardones para Caracol Televisión

“Sebastián te engañó conmigo el mes de febrero que estuvo en España con su equipo, tengo muchas pruebas para mostrarte, hasta un video íntimo de Sebastián. No lo puedo publicar, pero te lo puedo hacer ver a ti en privado, escríbeme y verás que no te miento. El único falso y mentiroso es tu novio que te engaña con muchas mujeres más”, decía el mensaje de la usuaria.

El mensaje lo subió mediante historias de Instagram a través del usuario @ja29poo, en el que también publicó algunos videos de Lletget en la discoteca, pero no se alcanza a apreciar nada de lo que ella asegura. Sin embargo, dijo que prefirió enviarlo a la misma Becky en privado para no tener problemas debido a su contenido íntimo.

Hasta ese momento solo fueron rumores, que fueron confirmados hace pocas horas por medio de la cuenta oficial de Instagram del futbolista, en la que aceptó que cometió errores, se disculpó con Becky G y anunció el paso a seguir.

También le puede interesar: Estas fotos del papa Francisco son falsas. ¿cómo se crearon?

¿Qué dice el comunicado de Sebastian Lletget?

El comunicado comienza con un mensaje de arrepentimiento por parte del futbolista: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”.

Luego mencionó los problemas de salud mental que está afrontando y cómo piensa solucionarlos. “He luchado contra traumas personales y una aguda ansiedad creada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones... He decidido comprometerme con un programa de bienestar mental para trabajar en las partes de mí que necesitan sanación”.

Agregó también que ya está en terapia como muestra de el cambio, que según él, pretende dar en la relación con la cantante Becky G. La artista estadounidense no se ha pronunciado al respecto hasta el momento y su más reciente aparición pública fue durante su asistencia al partido de la National Women’s Soccer League, donde se mostró sonriente, aunque sin su anillo de compromiso.

Lea también: Jennifer Aniston dice que a las nuevas generaciones “Friends” les parece ofensivo