Señorita Colombia, Laura González, es la virreina de Miss Universo 2017

Redacción Entretenimiento y EFE

La gala que se celebró en el hotel Planet Hollywood de Las Vegas, en el estado de Nevada (EEUU), recibió a las 92 candidatas -número récord de participantes en la historia del certamen- que aspiran a llevarse la corona de Miss Universo.Este año retornaron a la competencia Irak, Zambia, Egipto, Etiopía, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, El Salvador, Ghana, Irlanda y Líbano. La última ganadora, la francesa Iris Mittenaere, coronó a la 66° Reina en la historia del concurso de belleza. (Lea aquí: Ella es Laura González, la segunda mujer más bella del mundo)

Por tercer año consecutivo, la gala fue conducida por Steve Harvey y tuvo comentarios de la modelo Ashley Graham. Los shows estuvieron a cargo de Fergie y Rachel Platten.

Entre las diez finalistas estuvieron las candidatas de Venezuela, Estados Unidos, Filipinas, Canadá Sudáfrica, España, Brasil, la colombiana Laura González, Tailandia y Jamaica. Las cinco finalistas fueron: Sudáfrica, Venezuela, Tailandia, Jamaica y Colombia.

En la primera sección de preguntas, Laura González tuvo que responder: "El terrorismo es uno de los riesgos de nuestro mundo hoy en día. Si fueras Miss Universo, ¿cómo le explicarías a un niño el terrorismo?. Su respuesta fue: "No he estado en el papel de la víctima, ni del victimario, ni de la familia, así que no podría decir qué se siente a ciencia cierta; pero le diría a cualquier niño que su generación, e incluso la mía, necesita un mundo con menos armas. Más libros, más cultura, más amigos más amor". (Lea aquí: Señorita Colombia es de esas "mujeres que llama la atención y no puedes evitar mirar")

Cuando quedó entre las tres finalistas junto a Demi-Leigh Nel-Peters, MIss Sudáfrica, y a Davina Bennett, señorita Jamaica, a la señorita Colombia le correspondió la pregunta: "¿Qué cualidad de ti misma es de la que estás más orgullosa y cómo la aplicarías siendo Miss Universo?". A la que respondió: "Soy muy apasionada en todo lo que hago. Con pasión tengo disciplina, con pasión entrego mis ser en todo lo que hago. Así lo hice como actriz, así lo hice como Colombia y no lo dudo que así lo haría como Miss Universo". (En fotos: Señorita Colombia, Laura González, en Miss Universo 2017)

Demi-Leigh Nel-Peters, MIss Sudáfrica, fue coronada como Miss Universo 2017./ AFP

González se llevó la corona de virreina, convirtiéndose en la sexta colombiana en quedar de segunda en el certamen de belleza. La nueva Miss Universo es Demi-Leigh Nel-Peters, señorita Sudáfrica.

La Señorita Jamaica se llevó el título de primera princesa en Miss Universo. / AFP

Según el sitio oficial de Miss Universo, la ganadora de Miss Universo se mudará inmediatamente a un departamento de lujo en Nueva York, que será su hogar durante el tiempo que ella pase viajando alrededor del mundo, desarrollando y representando sus plataformas, haciendo consciencia y reuniendo fondos para actividades de caridad. Además del departamento de lujo, el título de Miss Universo le da derecho a recibir un salario durante un año, todos los gastos pagados, guardarropa personal y estilismo por parte del estilista y experto en moda del Miss Universe Organization, viajes al extranjero. Por si esto fuera poco, se suman a sus premios acudir a eventos en la ciudad de Nueva York, incluyendo oportunidades de casting, premieres de películas, fashion week, eventos deportivos y oportunidades de carrera presentadas por una de las mayores agencias de entretenimiento, la WME|IMG.