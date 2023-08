Sergio Corona, Don Tomás en “Como Dice el Dicho”, aclaró su situación médica

El actor de 94 años ha sido el protagonista del programa desde 2011. Foto: Instagram: Sergiocoronaoficial

El actor mexicano Sergio Corona, conocido por su papel protagónico en la serie antológica “Como dice el dicho”, aclaró los rumores de su estado de salud en una entrevista con el medio Milenio. “Ya van varias personas que me hablan, que dicen que estoy en el hospital, y no, estoy en mi casa, me escucharás que estoy bien y que tomé unas vacaciones”, aseguró el actor.

El jueves 3 de agosto, diversos allegados del actor, como la productora Genoveva Martínez y el periodista Álex Kaffie, aseguraron que Corona sufrió un infarto y tuvo que ser llevado a un hospital. “Lo llevaron del café (El Dicho) al hospital, porque se le notaba un poco ausente y adormilado. Estuvo un par de días en observación, el doctor piensa que pudo tener un infarto días antes y no se dio cuenta. Lo tuvieron con oxígeno y suero. Ahora está en casa recuperándose”, escribió Martínez en un chat privado.

El actor asistió a los premios Grandeza Hispana, que se llevaron a cabo el 12 de julio. “Afortunadamente, aquí contigo, feliz de la vida”, dijo Corona durante una entrevista en la premiación, después de que su programa se llevará uno de los principales premios.

Corona dijo que la próxima semana retomarán las grabaciones del programa televisivo. “Fue de chequeo de un pequeñísimo malestar que confundió a todos los del ‘Dicho’. No terminé el capítulo que estaba filmando, me fui del hospital, me quedé únicamente dos noches y afortunadamente sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones”, agregó ante el medio mexicano.

“Cayó que hace dos semanas estaba grabando y de repente tiré una cabeceada y en la grabación de una escena y me dijeron que estaba mal. Me preocupé por eso y me fui a un hospital y estuve dos días, me checó un cardiólogo, me checaron los dientes, salí y vine a mi casa y después de estar 13 años en el dicho, aquí vine a reponerme del susto, pero estoy bien”, terminó diciendo Corona.

¿Quién es Sergio Corona?

Sergio Corona es un reconocido actor mexicano. El intérprete de 94 años comenzó su carrera actoral en 1950, con roles menores en películas. Años después, Corona llegaría a la televisión, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo y en donde se mantiene vigente. Desde 2011 es el protagonista de la serie antológica ‘Como dice el dicho’.

