Shakira aterrizó en Barranquilla: esto es lo que se sabe sobre su viaje

La cantante colombiana Shakira, acompañada de sus hijos Sasha y Milan. Foto: Instagram

Sin duda alguna, Shakira es una de las artistas colombianas más reconocidas a nivel mundial. Por eso, fue imposible que la cantante ocultara su llegada al país en la mañana de este miércoles 2 de agosto, cuando aterrizó en un vuelo chárter que venía de España, en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el área metropolitana de Barranquilla.

Puede leer: Las Tortugas Ninja regresan al cine con un filme caótico y adolescente

Pese a que la cantante no se ha dejado ver en la ciudad y ha intentado mantenerse alejada de las cámaras, medios locales llegaron a recibirla al aeropuerto. Luego del aterrizaje la siguieron hasta el edificio en el que viven sus padres, ubicado en el norte de la ciudad.

Shakira está en Barranquilla 💛 pic.twitter.com/n26c2YH5OJ — AndroShak (@DiAndrotoro) August 2, 2023

¿Por qué Shakira está en Colombia?

La cantante llegó a Barranquilla a visitar a su familia y a acompañar a su padre, William Mebarak, quien no atraviesa un buen momento de salud. El hombre de 91 años fue intervenido quirúrgicamente hace algunas semanas, en la Clínica Serena del Mar, en Cartagena.

Por esa razón, el pasado mes de junio Shakira estuvo en Cartagena para acompañar a su padre durante la recuperación de la cirugía, en la que le implantaron una pequeña válvula en el cerebro, con la que buscan tratarle la hidrocefalia que padece. En esa ocasión, la cantante se dejó ver en las playas de Caño Dulce y almorzando en el Country Club de Barranquilla, acompañada de sus hijos.

Más noticias de entretenimiento: Revelan primeras imágenes de la temporada final de “Sex Education” La cuarta y última temporada de la exitosa serie llegará el próximo 21 de septiembre a Netflix y la plataforma sacó a la luz las primeras imágenes oficiales de la entrega. Leer más: Revelan primeras imágenes de la temporada final de “Sex Education” Esto es lo que pide Sofía Vergara tras su divorcio con Joe Manganiello La actriz colombiana busca que se respete en su totalidad un acuerdo prematrimonial que firmó con su expareja. Según la revista People, obras de arte, joyas y otros objetos personales, hacen parte de los bienes que defenderá la actriz colombiana. Lea también: Esto es lo que pide Sofía Vergara tras su divorcio con Joe Manganiello

La vez que Shakira tuvo problemas para sacar a sus hijos de Colombia

El 26 de julio el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, contó en una entrevista para ¡Aja ey! El Podcast, que hace un par de meses, cuando Shakira vino de visita a Colombia, lo llamó a contarle que tenía problemas para sacar a Milan y Sasha del país. “Shakira a mí me llamó hace tres meses y me dijo: ‘Jaime, estoy en Colombia, estoy divorciada, tengo la custodia de mis hijos, los voy a sacar del país y, como yo los nacionalicé como colombianos, aunque no lo son, me dicen que el padre tiene que ir a un consulado en Barcelona a firmar un permiso de salida’”, contó el mandatario.

Según dijo, Shakira le había pedido que le permitieran llamar al exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, por FaceTime para que diera su permiso como padre y mostrar los papeles del divorcio para que los niños pudieran viajar desde Colombia. “No se puede”, aseguró que le dijo el alcalde Pumarejo a la artista.

Le podría interesar: Micrófono que Cardi B le lanzó a una fan está siendo subastado por $380 millones