Shakira busca niñera tras su separación con Piqué, este sería el salario

Shakira y Piqué llegaron al acuerdo de custodia hace un par de semanas. En enero, Sasha y Milan se van a Miami a vivir con la barranquillera. Foto: Getty Images

Después de que un juzgado le diera la custodia de Sasha y Milán a la barranquillera, después de su separación de Piqué, ahora Shakira busca una niñera que pueda estar con sus hijos en su nueva ciudad de residencia en Estados Unidos.

El acuerdo al que llegaron junto al futbolista fue que los niños quedarían al cuidado de Shakira, sin embargo, actualmente están pasando tiempo con Piqué durante las fechas decembrinas. En 2023, Milan y Sasha se mudarían a Miami, donde Shakira planea vivir después de la separación.

Como parte de la planeación de su vida, la cantante barranquillera, de acuerdo con el creador de contenido, Jefferson Ferney, estaría buscando una niñera que pudiera suplir las necesidades de los menores, ya que Shakira tiene compromisos empresariales que constantemente le impiden estar en casa.

¿Cuánto le pagaría Shakira a su niñera?

Lo que se conoce hasta el momento es que ‘Shak’ estaría ofreciendo 2.400 dólares más los viáticos de traslado que sean necesarios para llegar a la residencia en Miami. En pesos colombianos este valor corresponde a más de 11 millones con la TRM actual.

Además del buen salario que está ofreciendo la cantante, hay algunos requerimientos de confidencialidad que esta persona debe mantener si llega a ocupar las labores de su hogar. Entre lo que estaría pidiendo Shakira, está mantener alejada a la prensa de sus hijos, aspecto que quedaría consignado en el contrato de confidencialidad.

Por otro lado, esta persona podría disfrutar de las comodidades que tiene la familia en su casa de Miami, en la que tienen seis habitaciones, una piscina y ocho baños.

¿Por qué Shakira está buscando niñera?

De acuerdo con la prensa internacional, Milan de 9 años, y Sasha de 11, durante el matrimonio de Shakira y Piqué, estaban al cuidado de los padres del deportista español, Joan Piqué y Monserrat Bernabéu, por lo que después de la separación tuvo que buscar una persona que se haga cargo mientras ella no está.

Shakira en el Mundial de Catar 2022

Además de la búsqueda de niñera, Shakira está en medio de los rumores sobre su participación en el Mundial de Catar 2022. Después de que World Music Awards, por medio de su cuenta de Twitter, publicara una lista que aparentemente confirmaría la participación de varios artistas, entre ellos, la barranquillera.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado quién hará parte de la inauguración del Mundial de Catar, que será el próximo domingo 20 de noviembre a las 10:00 a.m. hora Colombia. Incluso, varias personas han publicado peticiones para que la cantante no vaya a este gran evento.

Shakira ha estado en cuatro mundiales a lo largo de su carrera, el primero en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, luego en Brasil 2014 y finalmente, en Rusia 2018.