Shannen Doherty, actriz de 90210, reveló que tiene cáncer en etapa terminal

A la actriz de 52 años Shannen Doherty le fue detectado el cáncer por primera vez en 2015. Foto: GettyImages

La actriz estadounidense Shannen Doherty, quien actuó en la serie “90210, Beverly Hills: la nueva generación”, ha hablado sobre los problemas de salud que afronta debido al cáncer con el que fue diagnosticada desde hace varios años. Recientemente en una entrevista reveló que está en la etapa terminal o cuarta etapa, lo que quiere decir que la enfermedad se ha regado por varias partes del cuerpo.

Shannen Doherty: Cáncer en etapa terminal

Aseguró que su cáncer de mama, luego de volver, se ha extendido a otros órganos como el cerebro, sin embargo, su actitud frente a la enfermedad es optimista. “Cuando te preguntas: ‘¿Por qué a mí? Por qué tuve cáncer?’ y luego ‘¿Por qué mi cáncer regresó? ¿Por qué estoy en estado 4?’, eso te lleva a buscar el propósito más importante de la vida... La gente da por sentado que eso significa que no puedes andar, comer o trabajar y no es así. Somos gente que quiere trabajar y abrazar la vida y seguir avanzando”, dijo a la revista People.

A esas palabras agregó que quiere trabajar por las personas enfermas de cáncer y estrenará el próximo 6 de diciembre su podcast Let’s Be Clear with Shannen Doherty, donde revelará pormenores del proceso. Así mismo, espera participar en ensayos clínicos en cuento aparezcan nuevos tratamientos y ha recurrido a la fe como ayuda para sobrellevar este impase de salud.

“Somos vibrantes y tenemos una perspectiva muy diferente de la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir avanzando... “Rezo. Me levanto y me acuesto agradeciendo a Dios, orando por las cosas que me importan sin pedir demasiado. Me conecta con un poder superior y una espiritualidad. Mi fe es mi mantra”, agregó al medio.

Shannen Doherty y su diagnóstico de cáncer

Después de su diagnóstico inicial de cáncer de mama en 2015, Doherty se sometió a una mastectomía, quimioterapia y radiación. En abril de 2017, reveló que entró en remisión y luego, en 2019, la enfermedad regresó. Al año siguiente anunció su diagnóstico de “cáncer metastásico en etapa 4″ y recientemente reveló que se había extendido a su cerebro y que se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor cerebral.