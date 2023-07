Taliana Vargas sufrió accidente de tránsito en carretera: ‘Estoy viva de milagro’

Por fortuna, según contó la ex reina Taliana Vargas en sus redes sociales, ninguno de los ocupantes de los automóviles implicados resultó herido. Foto: Instagram - Instagram

La exreina y actriz y Taliana Vargas le contó a sus seguidores una experiencia que vivió hace pocos días que le cambió la vida. Según narró en un video en sus historias de Instagram, todo ocurrió luego de que dejara a sus hijos en un campamento de verano y se dirigiera a misa, junto a su esposo Alejandro Eder, político vallecaucano. Cuando estaba a punto de llegar a la iglesia, un carro los estrelló fuertemente, justo por el lado en el que se encontraba ella.

“Yo estoy viva de milagro”, aseguró Taliana Vargas en el video. “No nos pasó nada, gracias a Dios, pero te digo que tuve enseñanzas que me cambiaron la vida (...) les digo sinceramente, me cambió la vida en milésimas de segundos y me dejó muchas enseñanzas. Realmente me quitó como una banda de los ojos”, confesó la modelo samaria.

Accidente de Taliana Vargas

Según el relato de la actriz, en el momento en el que se dirigía a la iglesia, tenía afán porque iba un poco tarde: “Yo tenía afán, como esos afanes en los que siempre andamos en la vida, siempre andamos con un agite innecesario. Yo creo que somos mejores seres humanos cuando mantenemos la rutina de la vida, pero en otra dimensión mucho más calmada”, contó.

También dijo que sintió la muerte realmente cerca y que, con ella, pudo sentir a Dios dándole otra oportunidad. “¿Qué sentí? La muerte cerca, que somos tan frágiles, pero se nos olvida”, confesó.

Taliana Vargas se ha caracterizado por sus creencias religiosas y ser devota a Dios y la Virgen María. Por eso, en el momento en el que contó el accidente, aprovechó para hacer una reflexión sobre los planes que tenía Dios para su vida. “Sentí que Dios es misericordioso, lo sentí muy profundo en esa segunda oportunidad que me dio”, confesó.

También comentó que su intención, al contar lo sucedido en el accidente, era que la gente recordara lo frágiles que somos y lo importante que es vivir la vida de manera más serena y feliz, sin olvidar lo que es realmente importante. “Ese es otro mensaje que me quedó. Estoy feliz de estar viva y quería comentárselos. Taliana, aunque parezca la misma, te digo que ese segundo de ayer me cambió por completo”, concluyó.

