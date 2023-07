Luifer Cuello:“no me puedo quedar cantándole al palo e’ mango y a los riachuelos”

Luifer Cuello es a quien se le adjudica el bautismo de nueva corriente vallenata con su disco lanzado en 2003, llamado "La Nueva Ola". Foto: Youtube Luifer Cuello

Luifer Cuello es uno de los que inició el último movimiento dentro del vallenato junto con otros como Kaleth Morales, Silvestre Dangond y Peter Manjarrés. Él fue quien bautizó a esta nueva corriente que surgió a inicios de los 2000 con su disco “La Nueva Ola”, haciendo referencia a Alejandro Durán, quien había grabado un disco homónimo en 1961.

Al contrario que Cuello, Durán hacía una crítica a los nuevos sonidos del vallenato, con representantes como Alfredo Gutiérrez y Aníbal Velásquez que fusionaban con guaracha y otro ritmos. La última corriente vallenata hizo algo parecido con géneros más cercanos como el reguee, el reguetón, la champeta y demás.

Cuello lleva nueve discos, entre los que tuvo éxitos como “Pin Pon Pan”, Valleanto Reguee”, “A Chillar a Otra Parte”. Estaba ausente de del mundo mediático, pero haciendo música en los últimos años: “Me alejé de los medios por situaciones que me obligaron a aprender de la vida”, asegura. Ahora prepara su décimo compacto de estudio y acabó de lanzar un adelanto llamado “Una Salidita”, que es la historia de un encuentro en una discoteca que termina en una noche en una aventura y con los ritmos más actualizados del género.

Esta canción hace parte de un álbum que estás trabajando, ¿qué viene en él?

estamos recogiendo canciones para grabar mi compacto número 10. Aquí no tenemos que ver con nombre, Cualquier persona tiene talento. Como decimos folclóricamente, de cualquier matorral sale un conejo. Hay que darle oportunidad a los otros. Luego de “Una Salidita” viene otra canción.

Hay unos nuevos sonidos que le llaman “salchipapa” dentro de la nueva ola vallenata...

Esa es la misma nueva ola con sonidos actualizados. Nosotros hace 20 años nos pegamos de Los Cuentos de la Cripta, de Daddy Yankee, Don Omar, sonidos africanos y del rock. Ahora es la misma mica, pero peiná pa’ atrás -lo dice jocosamente-. “La Salidita” es nueva ola, pero con sonidos de hoy. El vallenato puede mezclarse con cualquier ritmo y queda bien y siempre va a prevalecer la caja, guacharaca, acordeón y el cantao’. Por eso el vallenato jamás ha estado en decadencia.

“Una salidita” cuenta una historia que fácilmente podría contar un reguetón, que es un género que cada vez rompe más fronteras, ¿por qué en el vallenato no pasa eso?

Es que hay emisoras que solo te ponen éxitos que estén sonando hace diez años, ellos de pronto le han cortado la posibilidad a canciones nuevas, pero yo los entiendo porque ellos ponen ‘palos’ pa que la gente no los quiten. Es como Instagram, ellos no quieren que te salgas de la plataforma, como la emisora no quiere que que la quites.

Pero ahora la música también se hace pensando en plataformas cómo TikTok, ¿cómo te piensas esta red social?

Tiktok es un monstro, porque es una plataforma que tiene el algoritmo abierto, no como Instagram que lo tiene más restringido a mi ubicación, en cambio Tik Tok puede llegar a verlo el mundo entero. “Una salidita” es un TikTok. Pero hay que pensar en varias generaciones. Si hoy lanzo una canción con letra actualizada, mañana tiro una poética. Pero no me puedo quedar en el palo e’ mango o en las fincas, en los riachuelos o flores que se abren al amanecer, porque puedo hacer una gran producción y la gente no la escucha. Pero cuando parrandeo lo hago con Zuleta, Diomedes, Los Betos. Ellos merecen respeto ya admiración.

