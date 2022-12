¿Tiene talento? Luis Díaz debutó como cantante de reguetón y sorprendió con su voz

El jugador del Liverpool, Luis Díaz, se viralizó en redes sociales luego de que se publicara un video en el que se le ve en compañía de Dekko en un estudio de grabación. Foto: Archivo particular

Luis Díaz no deja de sorprender a sus seguidores, en esta ocasión el jugador del Liverpool enseñó sus dotes artísticas en un estudio de grabación junto al cantante de reguetón Dekko, quien es conocido por sus sencillos “12x3″ y “BFF”.

“Vamo’ al sol, quémate, vamo´al mall, cómprate lo que quieras, mi cartera está rellena”, y sigue “ven a mí, desnúdate… quítate lo que te compré”, suena la voz del extremo izquierdo del equipo de fútbol inglés en el video que publicó el intérprete barranquillero en redes sociales y que acompañó con un mensaje. “Luis Díaz canta más que un poco”.

El guajiro, quien se ha destacado por el rol que ha desempeñado como delantero en la selección Colombia, ha confesado en ocasiones previas que es un gran aficionado de la música y que se encuentra construyendo un estudio de grabación en su hogar.

“Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor”, le contó Díaz a la revista Soho, y también aseguró que su género predilecto es el reguetón.

¿Qué lesión tiene Luis Díaz?

Actualmente, el jugador se encuentra en recuperación de la distensión de ligamento de la rodilla derecha que fue causada en octubre en el encuentro de Liverpool contra Arsenal.

Se espera que el extremo izquierdo del equipo inglés esté presente en el próximo partido el 22 de diciembre contra el Manchester City en la Copa de la Liga de Inglaterra.