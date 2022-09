Timothée Chalamet odia sentirse “intensamente juzgado” en las redes sociales

Timothée Chalamet se ha convertido en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood tras dejar la universidad para dedicarse a su carrera cinematográfica. Foto: Agencia Bangshowbiz

Timothée Chalamet considera que es muy “difícil permanecer vivo” en la era de las redes sociales. El actor, de 26 años, odia sentirse “intensamente juzgado” por los usuarios de las plataformas en línea, por lo que incluso ha sugerido que los sitios podrían conducir a un “colapso social”.

En una intervención en el Festival de Cine de Venecia, el actor afirmó: “Ser joven ahora, y ser joven siempre -solo puedo hablar por mi generación- es ser intensamente juzgado. Fue un alivio interpretar a personajes que luchan con un dilema interno sin la posibilidad de entrar en Reddit o Twitter, Instagram o TikTok y averiguar dónde encajan”.

El intérprete hizo mención de su aversión a las redes sociales mientras promocionaba su más reciente película, “Bones and All”, ambientada en los años 80 y en la que él y Taylor Russell interpretan a unos amantes caníbales que se van de viaje por Estados Unidos.

En ese sentido, la estrella de ‘Duna’ aseguró: “Sin juzgarlo, puedes encontrar tu tribu aquí, pero creo que es difícil estar vivo ahora. Creo que el colapso social es el aire -o huele a él- y, sin ser pretencioso, por eso espero que las películas importen, porque ese es el papel del artista... iluminar lo que está pasando”.

Así lo dijo ella: “Dejó algunos semestres libres porque consiguió un empleo profesional. Y luego trabajó sin parar: ‘Call Me by Your Name’, ‘Lady Bird’, ‘Hostiles’. Siempre le animé a perseguir su pasión y sus sueños. Sin embargo, no quería que dejara Columbia. Había ido a Yale y sentía que la universidad le ayudaría a ser un individuo completo. Pero no sabíamos que iba a convertirse en Timothée Chalamet”.