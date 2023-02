Tito Pucceti se recupera de una cirugía que retrasó por casi 10 años

En la foto se puede ver a Tito Puccetti, recostado en un camilla, presuntamente, luego de su cirugía. La persona que lo acompaña es Roberto Díaz, neurocirujano. Foto: Instagram @titopuccettic

Si a usted le gusta el deporte y sobre todo el periodismo deportivo, debe conocer a Tito Puccetti, uno de los narradores y comentaristas más reconocidos del país. Recientemente Puccetti se sometió a una cirugía en su columna, una intervención que pospuso durante los últimos 10 años.

En una entrevista con el programa Día a Día del canal Caracol Televisión. el periodista habló sobre la recuperación y todo el proceso emocional y físico que tuvo que enfrentar antes de someterse a dicha intervención.

El periodista deportivo contó que empezó a sentir dolores en la espalda cuando tenía 40 años luego de haber disputado un partido de fútbol en Buenos Aires, Argentina.

“Quedé torcido, como casi paralizado. Fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’”, explicó el narrador de 52 años.

“Fue muy chistoso porque yo vivía en una zona que se llamaba Las Cañitas, yo estacionaba mi auto a una cuadra del edificio. Me bajé con mucha dificultad y me fui apoyando en las paredes para poder llegar a mi casa. Pasó un señor, se rio y dijo: ‘uy, qué borrachera la de este tipo’. Él pensó que estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado”.

A pesar de los dolores fuertes y dificultades que le provocaban ese “disco salido” en su columna, Tito Puccetti, siguiendo recomendaciones médicas, encontraba alivio con trabajo abdominal.

Por decisión voluntaria y por el ajetreo de su trabajo, Puccetti fue postergando su cirugía. Luego de 10 años y a puertas del Mundial Qatar 2020, su espalda exigía prontamente dicha operación.

“En el Mundial la pasé muy mal y llegué y le dije a mi compañero de colegio, Roberto Díaz, un neurocirujano de los mejores que hay, ‘opéreme’. Él ya me había dicho que me tenía que operar, y bueno, es una operación dura, me cambiaron los discos malos y ya, estoy recuperándome, llevo una semana de recuperación y ahí vamos”, relató el periodista.

¿Por qué postergó tanto tiempo su operación?

El periodista explicó que siempre sintió cierto temor y miedo para someterse a la operación. Además, según dijo, varios médicos le advertían de que una intervención de estas características, era compleja y acareaba riesgos. “Creo que en el pasado se hicieron muchas malas operaciones y por eso el temor de los médicos durante años, pero esto ha avanzado mucho,. Yo creo que lo mío va muy bien”, comentó.

Según Puccetti debe guardar reposo durante un mes, sin embargo, seis horas después de salir quirófano ya se podía poner de pie y caminar.