“Tomatina curatodo cura nada sin amor” llega al Teatro Mayor

El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presentará este domingo 5 de septiembre, a las 11 a. m., esta obra para que los niños y las familias se diviertan con una original experiencia musical. El recital Tomatina curatodo cura nada sin amor, del grupo María del Sol y CantaClaro, rescata diferentes bailes y ritmos de todo el mundo a través de la historia de un personaje que se pasa la vida ayudando a los demás.

Al combinar música y danza con una historia emotiva y alegre, Tomatina curatodo cura nada sin amor se convierte en un espacio para bailar, cantar, contar y soñar en familia gracias a canciones como Siente el ritmo del bembé, Wiki wak, wiki wak y ¡Ya no busques más! ¡No viajes más! En medio de la música, llegan los pacientes a buscar a Tomatina, quienes le exponen sus problemas: una piedra en el zapato, un sembrado sin flores, un perro que no come o un amor que falló. Ella, que siempre escucha, atenta y sonriente, un día decide resolver sus propios problemas y decide irse en su bicicleta en busca del amor.

Tomatina curatodo cura nada sin amor fue creada por el grupo María del Sol y CantaClaro, un proyecto creado y dirigido por la escritora y pedagoga María del Sol Peralta, que desde sus inicios ha sido reconocido por importantes instituciones culturales, como la Tribuna Musical de América Latina y el Caribe (Trimalca-Unesco) y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo y el Ministerio de Cultura.

De hecho, con esta obra, la productora Área Visual ganó la Beca para desarrollo de guiones de largometraje infantil del Ministerio de Cultura, mientras que María del Sol y CantaClaro ganó una beca con el Ministerio de Cultura para la realización de conciertos didácticos para público infantil.

María del Sol Peralta, fundadora y directora de María del Sol y CantaClaro, es un nombre reconocido en el ámbito de la pedagogía y la literatura infantil en Colombia. Ha escrito, editado y producido los libros, discos y puestas en escena del proyecto María del Sol, música y libros para la familia, que fueron publicados por la editorial Alfaguara.

Entre los espectáculos que ha creado María del Sol Peralta, junto con el grupo María del Sol y CantaClaro, están Sana que sana, una obra que estuvo en carteleras por más de cinco años. Además, sus montajes Con… ¡Cierto Animal!, Tomatina Curatodo, cura nada sin amor, ¡Arre, borriquita! y Así me lo contaron a mí y así te lo canto a ti se han presentado en exitosas temporadas en los teatros más reconocidos de Colombia y también en Montevideo, Paysandú y Piriápolis (Uruguay), Buenos Aires (Argentina), Oaxaca (México), Miami (Estados Unidos), Quito (Ecuador) y Madrid (España).

Tomatina curatodo cura nada sin amor tiene una duración de una hora y su formato, emotivo y divertido, es apropiado para público de todas las edades, incluso para niños de brazos. Esta obra, que se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en un único evento, cumplirá con los protocolos de bioseguridad del escenario, que garantiza el bienestar de todos los asistentes. Boletas disponibles desde 20.000 hasta 70.000 pesos.