¿Traiciones e insultos? “Valkyria” revela por qué iba a renunciar al Desafío

Un momento que casi la hace dejar la competencia, fue una de las situaciones que más marcaron a 'Valkyria' durante su participación en el 'Desafío The Box'. Foto: Cortesía

La reciente temporada del ‘Desafío The Box’ 2022, dejó como ganadores a Valkyria y Ceta, dos grandes competidores que demostraron durante toda la competencia, su fuerza y resistencia para enfrentarse a las pruebas más difíciles y a los momentos más duros del reality.

A pesar de que hace algunas semanas este programa finalizó, para muchos seguidores de los deportistas sigue siendo de gran relevancia conocer sobre su vida, sus momentos más importantes durante la competencia y los detalles que se viven después de conocerse los ganadores.

Y así lo han demostrado los competidores, quienes han tenido varios encuentros después de salir del ‘Desafío’ y quienes han compartido con fanáticos y seguidores del programa.

El momento más difícil de ‘Valkyria’ en el Desafío The Box’

Andrea Olaya, más conocida como ‘Valkyria’, estuvo en entrevista con Diego Pascuas, periodista a quien le reveló cuál fue su momento más difícil dentro de la competencia y por el cual casi deja el programa.

De acuerdo con la competidora, mientras estaba en el equipo ‘Alfa’ y durante uno de los castigos más fuertes de la competencia, se vio incapaz de poder ayudar a sus compañeros y por eso, casi toma la decisión de salir del ‘Desafío’.

Esto fue lo que dijo ‘Valkyria’ sobre este momento: “cuando le ponen el castigo de la madera a ‘Alfa’ en ese momento ‘Alfa’ estaba sin comida, todos los del equipo estaban enfrentados entre ellos para la muerte y mi equipo hace un arreglo con otro equipo, con ‘Gama’, para mandarse el castigo de la madera y del chaleco al equipo ‘Alfa’”

Según cuenta la ganadora del ‘Desafío’ 2022, ese trato que se llevó a cabo, no estuvo en conocimiento de ella desde un principio, por lo que no pudo tener participación para decidir si se haría o no.

Valkyria se sinceró sobre su momento más difícil dentro del Desafío pic.twitter.com/41qtx9UoCi — Ana (@PuraCensura) August 18, 2022

A raíz de la fuerte prueba en la que estaba inmerso todo el equipo y la incapacidad de poder ayudar, la participante casi se decide retirar del reality. “Me dio muy duro, además eran mis amigos, estaban demasiado desgastados, el castigo era super duro. Yo los tenía al lado, veía cómo estaban sufriendo, veía cómo se quedaban dormidos con los serruchos en las piernas, yo quería ayudar y obviamente no me dejaban porque el formato no lo permite.”

Incluso contó que su excompañero de equipo, le reprochaba por su paso a ‘Alfa’, “desde allá ‘Tarzán’ me gritaba ‘traicionera’ entonces eso me partió el corazón. Me costó mucho alejarme del dolor ajeno y más si era gente que yo conocía, y en ese momento yo dije: ‘no, yo me voy’.”

A pesar de la fuerte prueba física y emocional por la que tuvo que pasar, la ex luchadora olímpica continuó su paso por el programa y logró ser la vencedora final de todo el ‘Desafío The Box’. En la actualidad, ella junto a ‘Ceta’, el otro ganador del reality, hacen encuentros deportivos para compartir junto a sus fans y seguidores.