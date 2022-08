“Fui una niña que sufrió mucho”: ‘Maleja’ del ‘Desafío The Box’ habla de su vida

La forma de salir de las drogas fue haciendo deporte. Los sobrinos de 'Maleja' fueron el impulso necesario para dejar el consumo de sustancias psicoactivas.. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

La reciente temporada del “Desafío The Box” 2022, acabó y dejó a Valkyria y a Ceta, como grandes ganadores del reality de Caracol Televisión, lo que para muchos fanáticos del programa fue muy merecido y de total alegría.

A pesar de que el programa ya acabó, muchas personalidades que pasaron por allí siguen dando de qué hablar y siguen demostrando cómo es su vida fuera de las pantallas y fuera de los ‘box’ que los hicieron tan conocidos a nivel nacional.

Una de las concursantes que recientemente estuvo revelando detalles muy personales de su vida, fue ‘Maleja’, que hizo parte del equipo Gamma, y que, aunque no pudo llegar ala gran final, sí dejó una huella durante los días que transcurrió en el “Desafío The Box”.

‘Maleja’ y su lucha contra las drogas

Maira Alejandra Sánchez Peña, que es su nombre real, estuvo conversando con ‘Valkyria’ en la noche de este miércoles a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más 230 mil seguidores.

La bogotana, de 28 años, contó parte de su vida en la que se vio inmersa en las drogas y el consumo desmedido de sustancias durante su juventud, que la llevó incluso a estar viviendo y pasando sus días en el Bronx, una de las calles más peligrosas de la capital colombiana hace un par de años.

Sobre ese momento, ‘Maleja’ dijo que tuvo todo el apoyo de su familia a pesar de la decisión que tomó muy joven de dejar su casa.

“Siempre tuve el apoyo de mi familia, siempre mi familia me brindó lo mejor, simplemente, yo decidí eso y ya. Cuando uno empieza a vivir el tema de estar viviendo en la calle, del consumo de drogas, de una forma desmedida, en el que empiezo a vivir en el Bronx, llegué a estar muchas noches ahí, en la calle, caerme en el piso...”, afirmó Maira Alejandra durante la transmisión en vivo.

También contó cómo fue su proceso de recuperación para salir de las drogas y su rehabilitación después de sufrir una noche inolvidable para ella: “Un día, salgo del Bronx y voy a un parque cerca donde vivía mi mamá porque yo a veces solía dormir cerca para entrar a la casa cuando mi mamá se fuera a trabajar y poder ducharme y a veces comer algo y eso, mi mamá obviamente no tenía ni idea de que yo entraba y hacía esas cosas y ese día, en la noche, llovió demasiado, demasiado, o sea, el frío era mucho, y entonces yo sentía mucho frío y mucha hambre, y ese día, yo no me había podido drogar de la misma forma, porque, pues no estaba con quienes, para el momento, me proveían y tampoco tenía el dinero y es cuando decido llamar a mi hermana ‘Kate’ y ella es quien me abre las puertas de su casa”.

El proceso de rehabilitación de ‘Maleja’

Durante su estadía en la casa de su hermana, se dio cuenta de que el deporte era la salida para dejar el consumo de sustancias, pues gracias a una bicicleta estática y a sus sobrinos, como principal motivación, llevó su cuerpo a experimentar sensaciones que la hicieron olvidarse de tener que consumir.

“A mí me daba vergüenza que mi familia me viera así, porque yo realmente me veía demacrada. Una vez, casual, estaba ayudando a limpiar la casa a mi hermana, vi que en el tercer piso ella tenía una bicicleta estática y yo jamás en mi vida había practicado ningún deporte, y mi sueño desde chiquita, mi sueño frustrado, fue tener una bicicleta, entonces me subí y me empezó a gustar esa sensación y empecé a pedalear y a pedalear y cuando tenía esos momentos de ansiedad, yo me iba a ese tercer piso a pedalear y a pedalear”.

Según cuenta la participante del “Desafío The Box” fue gracias a sus sobrinos que descubrió que podía mejorar, pues se decía a sí misma “yo tengo que mostrarle a ellos algo que les impacte la vida, porque yo fui una niña que sufrió mucho, que tuvo un abandono muy grande y no porque mi mamá no nos quisiera sino porque ella tenía que trabajar de sol a sol y yo nunca sentía una compañía, entonces yo quería ser la tía, chévere, la tía amorosa, la tía confidente, la que es parcera, pero yo quiero que ellos vean en mí algo grande”.