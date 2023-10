Travis Barker revela nombre de su hijo con Kourtney Kardashian

La pareja tiene familiar compartida, pues Kourtney ya había sido mamá de tres hijos con su expareja Scott Disick mientras que Travis compartía dos hijas y una hijastra con la modelo y actriz Shanna Moakler. Foto: Instagram

La dinastía Kardashian-Jenner sigue creciendo y entre esta semana y la siguiente será el turno de Kourtney Kardashian para solidificar una vez más el futuro del imperio empresarial de la familia. Ella, junto a su pareja, el baterista Travis Barker, esperan un bebé. En una entrevista para el programa de audio One Life One Chance el padre reveló el nombre que tendrá.

“Saldrá de mi esposa haciendo patadas frontales y flexiones”, bromeó el artista ante la pregunta del presentador Toby Morse sobre si el nombre del pequeño sería Rocky, el hombre de 47 años, afirmó entusiasmado.

Antes ya había dado indicios de que el nombre del pequeño heredero sería Rocky, pero no lo había confirmado hasta la publicación del pódcast, ya que en otra entrevista que le realizaron en julio para el programa Goat Talk de Complex, había confesado que le gustaba el nombre en honor a un guitarrista. “Rocky George tocó la guitarra en Suicidal Tendencies”, sin embargo, en esa misma entrevista confirmó que la familia seguía con lluvias de ideas para tomar una decisión.

“O es Halloween, o la primera semana de noviembre”, le dijo a Morse sobre la fecha de nacimiento aproximada. La llegada de este nuevo bebé a la familia es una grata sorpresa para la pareja, pues a pesar de ser deseado, había dificultades en el camino que les impedían llevar un embarazo.

La mayor de las Kardashian ya cuenta con 44 años y Travis es incluso mayor, razón por la cual la fertilidad de ambos ha disminuido a tal punto que estaban intentando con la inseminación in vitro pero no funcionó. Fue por ello que Kourtney decidió parar con el tratamiento y, a pesar de ello, quedó embarazada.

En mayo, en su programa Keeping Up With The Kardashian, había expresado su deseo de tener otro hijo. “Nos encantaría tener un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si es un bebé, entonces creo que sucederá. Ser feliz es lo más importante y ser un buen padre para mis hijos”. La pareja ya cuenta con un año y medio de matrimonio.

