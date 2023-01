Uno de “Los Escachaítos” se va a vivir a Estados Unidos, ¿cuáles son las razones?

Brayan, Jonier, y Julián Steven Galindo crean contenido para promocionar los productos del campo y el cuidado del medio ambiente. Foto: Tomada de Instagram / Escachaitos

Por medio de su cuenta de Facebook, Brayan Galindo, el hermano mayor del proyecto llamado “Los Escachaitos” anunció que se va a vivir a Estados Unidos, algo que, de acuerdo con el joven, había estado construyendo desde hacía dos años.

“Los Escachaítos” lo conforman tres hermanos, Brayan, Jonier y Julián Galindo, quienes desde el punto más alto de la pandemia del covid-19, en 2020, empezaron con el proyecto en redes sociales con el fin de divulgar trucos caseros que promuevan el consumo de productos del campo y el cuidado del medio ambiente.

Estos jóvenes, que actualmente viven en la vereda Foraquira del municipio de Jenesano, Boyacá, tienen más de cinco millones de seguidores en su cuenta de TikTok y 1,5 millones en Instagram, donde replican sus videos educativos y medioambientalmente positivos.

¿Por qué Brayan de “Los Escachaítos” se va para Estados Unidos?

Brayan afirmó que había sido una decisión difícil contarle a sus seguidores sobre este proyecto en su vida y cómo se había hecho realidad, ya que hay muchas personas que les envían mensajes negativos.

A pesar de eso, el mayor de “Los Escachaítos” contó algunos detalles de su proceso y de cuándo tomó la decisión de sacar la visa para irse a vivir al país norteamericano. “Les quiero contar que hace dos años tomé la decisión de sacar la visa para ir a vivir a los Estados Unidos, entonces nunca les había contado nada de esto porque no sabía si me la iban a dar o no, pero hace un mes me dieron la visa”, afirmó Brayan.

El joven campesino continuó diciendo que aunque pensaba que este proceso era algo fácil, la realidad fue otra. “Cuando yo tomé la decisión de pedir la visa fue mucho antes de empezar a crear contenido con mi familia, en ese entonces yo vivía en la ciudad. Cuando empecé con este proceso de la visa, pues yo pensé que era un proceso bastante fácil, pero en el trascurso de estos dos años, me he dado cuenta de que es un proceso largo y bastante complicado”.

Además de su testimonio sobre el proceso hizo para formalizar su vida en Estados Unidos, Brayan unió a sus hermanos, Jonier y Julián, quienes también hablaron sobre la decisión.

Ambos, aunque estaban felices del nuevo proyecto de Brayan, mostraron su tristeza, ya que la relación de los tres es muy estrecha y desde hace dos años conviven todo el tiempo juntos, lo que hará su partida algo más difícil.

“Especialmente a mí me ha dado durísimo porque en los últimos años la hemos pasado más que todo con usted, hemos estado haciendo videitos sobre el campo, usted también ha sido una persona que le ha ayudado muchísimo a mi mamá, siempre nos apoya muchísimo en nuestras cosas, pero, por otro lado, también veo oportunidades que usted puede aprender inglés, conocer personas de otras culturas, aunque sí sé que se va a alejar de este hermoso campo que hay acá”, contó Jonier.

“Los Escachaítos” no dieron detalles sobre cuándo se irá Brayan y tampoco cómo serán los videos con su ausencia, pero mostraron todo su apoyo a la decisión de su hermano mayor y siguen diciendo con orgullo: “¡Que viva el campo!”