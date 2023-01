Video: Westcol revela las razones por las que terminó con Aida Merlano

Westcol y Aida Victoria Merlano estuvieron juntos en 2022, pero no habían confirmado el fin de su relación hasta que se conocieron las declaraciones más recientes del paisa. Foto: Captura de pantalla Instagram

Westcol es un ‘streamer’ paisa que se hizo famoso gracias a la plataforma Twitch, en la que tiene más de un millón de seguidores, quienes ven su contenido diario en el que habla con invitados que son cercanos a su círculo social y otras personalidades reconocidas en el entretenimiento nacional.

Durante 2022 una de esas invitadas fue la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano, quien acompañó a Westcol en uno de sus videos-Tiempo después confirmaron que estaban juntos en una relación. El video se hizo popular en redes sociales rápidamente y su relación se volvió más pública a partir de ese momento.

Sin embargo, a finales de ese mismo año la pareja dio indicios de su posible separación después de las declaraciones de Aida Merlano refiriéndose a Westcol como “mocoso”, ya que, aparentemente, el paisa había negado la relación que tenían.

¿Por qué WestCol terminó con Aida Victoria?

Finalmente, varios meses después del rumor sobre el final de su relación, Westcol fue quien confirmó a sus seguidores que él y Aida ya no estaban juntos, pero que a pesar de haber terminado, mantenían una buena relación.

“Aida y yo ya no estamos juntos, pero nosotros tenemos una muy bonita relación. Qué sucede, que nosotros no hemos dicho nada públicamente porque la gente es muy tonta, entonces yo hace rato, no estoy con Aida”, afirmó Westcol en uno de sus en vivo.

Aunque muchos seguidores del paisa ya sabían de alguna manera que Aida y él no estaban juntos, Westcol no dudó en dar explicaciones sobre la causa de su separación y cómo afectó la fama, el éxito y la falta de tiempo a la solidez de su amor.

“Fue una decisión que tomamos hace rato y ni siquiera fue porque tuviéramos más, sino porque empezamos a charlar en el momento en el que los dos estábamos en un ‘pick’ y era muy complicado coincidir con tiempos”, agregó.

Westcol aprovechó también para mandar un mensaje a los usuarios que estarían enviando mensajes de odio y críticas hacia Aida, ya que en repetidas ocasiones la influenciadora recibió comentarios sobre su relación con Westcol y los intereses económicos que estaría teniendo al estar con él.

“Yo ni siquiera lo hago por mí, lo hago es por ella porque no quiero que lleguen y la ataque gente que no entiende nada. Entonces a la gente le gusta mucho opinar y hablar sin saber. Dicen ‘Aida fue, le sacó plata y se fue’, y a mí me rabia eso porque Aida fue una muy buena mujer, ella me compró literalmente un montón de cosas y me dio más a mí de lo que yo le di a ella”.

Después de las declaraciones que dio en Twitch, las personas ahora lo relacionan con “Valka”, otra creadora de contenido con quien compartió en el último ‘stream’. Los internautas afirman que podrían estar juntos después de se les viera muy cercanos durante ese en vivo.