Valentina Mami, una rapera en evolución

La hija de Lianna Grethel y Julio Echeverry, nacida en Cali y radicada en Los Ángeles (California) desde los 7 años, acaba de lanzar su cuarto sencillo, “No eres para mí”, en el que explora la conexión entre el rap y la salsa.

Usted acaba de lanzar “No eres para mí”, la primera canción en la que se dedica a cantar en español...

Así es. Lo que me motivó a hacer esta canción en español es que surgió desde las vivencias de una amiga con su novio. Ella se quejaba conmigo todo el tiempo y me decía que sus papás, además, tenía que mantener a su novio. Eso me pareció ridículo y quise cantarla en español.

“No eres para mí” es una mezcla entre el hip hop y la salsa, ¿cómo se dio esa fusión?

Mis raíces, al crecer en una ciudad como Los Ángeles, son el hip hop, el rap y la música urbana, pero uno de mis productores, que es venezolano y fue integrante de Los Fantasmas del Caribe, lleva la salsa en la sangre, entonces quisimos unir nuestras ideas y así nació la canción No eres para mí.

Es su cuarto lanzamiento, ¿cómo ha sentido su evolución en la música?

He sentido que he mejorado mucho y los comentarios que he recibido es que la gente también se da cuenta de mi progreso. Estudié música durante 2018 y 2019 en Hollywood, y esa academia me ayudó a profundizar mis conocimientos.

¿Cómo se conectó con Dj Ruckus para hacer juntos “No eres para mí”?

Dj Ruckus es un personaje muy conocido en Los Ángeles, entre otras cosas porque es primo de Lenny Kravitz. Lo conocí hace unos meses y de una le mostré lo que tenía entre manos y él también compartió conmigo sus trabajos en proyecto. Él quería hacer algo latino y con una rapera, así que el camino estaba listo para trabajar juntos.

¿En Estados Unidos entienden expresiones como “carajo” y “guaro”, que usted utiliza en su música?

Creo que la expresión “carajo” sí, y más con el contenido que le doy a la canción y se sabe que la chica está expulsando de su vida al personaje. “Guaro” no mucho, es muy colombiano, pero represento a mi país.

Usted es directora y guionista de sus propios videos, ¿cómo conjuga el oficio musical con esta labor audiovisual?

Soy muy activa y me gusta estar investigando. Desde que surgió en mi cabeza la canción No eres para mí, ya tenía en mi mente un video especial para que acompañara la historia. Los directores a los que recurrí estaban ocupados, así que me tocó asumir a las malas. Escogí los vestuarios y analicé todas las locaciones.

¿En ese proceso audiovisual la han ayudado sus padres, Lianna Grethel y Julio Echeverry?

Gracias a ellos conozco mucho de cine y de televisión. Ambos me han enseñado a pensar en la parte visual para acompañar mi música.

¿Cómo se encontró con el hip hop?

Lo primero que escuché de hip hop fue a Eminem, y me enamoré de su música. Ya en el colegio me apasioné por la improvisación, por el freestyle, que desarrollo desde los 13 años.

¿Se siente más cómoda rapeando, cantando o componiendo?

Me siento más cómoda componiendo las líricas del rap. Me gusta meterles mucha cabeza a las rimas.

Usted nació en Cali, ¿por qué se radicó en Estados Unidos?

Vivo en Estados Unidos desde que tengo siete años y llegué aquí por mis padres.

¿Toca algún instrumento?

Un poco de piano, lo suficiente para componer las canciones y lanzar melodías.

“Focused”, su primer tema, y “No eres para mí” son canciones de desamor, ¿le gusta cantarle más al desamor?

No me había dado cuenta de eso. Creo que la respuesta es sí. Una relación del pasado me marcó, pero también me inspiró mucho.

Comenzó con dos bandas de rap, ¿cómo recuerda esa experiencia hoy como solista?

Con el primer grupo, recuerdo que trabajaba y hacía música por diversión, así que fui a un casting de voz y me escogieron de una. Fue la primera vez que visité un estudio profesional y allí estuve dos años. En el otro grupo estuve menos tiempo, hasta que me propusieron ser solista, y ahí arranqué en la industria.

¿Por qué su nombre artístico es Valentina Mami?

A mí me han dicho Mami desde los 12 años, cuando hacía grafitis y mis amigos gringos me decían siempre así por mi origen latino.

¿Ya tiene escogida la siguiente canción?

Tengo planes a, b y c, así que todavía lo estoy decidiendo. Por ahora quiero empujar No eres para mí, pero tengo tres canciones listas ya.