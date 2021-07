Valeria DeBotas, crecer desde la autoestima

¿De qué manera Valeria de la Espriella se convierte en la DeBotas?

La DeBotas es mi alter ego, una fémina creativa y resiliente que usa sus superpoderes para hacer el bien y mostrarles a las otras mujeres que reencontrarse consigo mismas las hará más libres y plenas, que también pueden usar sus botas mágicas para caminar hacia la vida que desean, a su autorrealización más allá de las expectativas sociales y la presión. Además, soy coach, instructora de mindfulness y máster en Sexología, amante de los gatos, la escritura, el placer y los chocolates.

¿Cómo ha sido su experiencia con el blog Solteras DeBotas?

Ha sido una experiencia maravillosa de crecimiento personal y profesional, algo que comenzó hace muchos años como un hobby y una forma de hacer catarsis, que poco a poco fue evolucionando hasta que cambió mi vida y me permitió conectarme con mi propósito. Así mismo, he tenido la oportunidad de conocer mujeres increíbles a través de la comunidad, esta “juntanza” ha fortalecido lazos, intercambiando saberes y generando sororidad. Muy agradecida con El Espectador, pues durante años tuve mi blog en este medio y fue una gran oportunidad para visibilizar el mensaje de mi proyecto.

¿Por qué trabajar en pro de la autoestima femenina?

Si tienes una percepción negativa de ti, si no te tienes confianza, si no reconoces tu valor y autenticidad, esto va a generar, consciente o inconscientemente, una serie de ideas erróneas acerca de quién eres y de lo que vales. Después estas ideas van a ayudar a moldear tu sistema de creencias, el paso a seguir es que si crees en algo, tus actitudes y comportamientos serán un reflejo de aquello en lo que has convertido tu filosofía de vida. Es decir, se convierte en tu realidad y permeará la manera cómo enfrentas los retos del camino. Para mí, la autoestima es la base de todo, el psicólogo Nathaniel Branden decía que “es el sistema inmunitario de la consciencia”, una capa protectora que te da resiliencia, inteligencia emocional, te ayuda a sentirte merecedora de las cosas buenas de la vida y tomar elecciones enfocadas en tu bienestar.

¿Qué es la escritura terapéutica y cómo ponerla en práctica?

Es una herramienta de catarsis y autoconocimiento, que facilita la ventilación de sentimientos y ayuda a soltar emociones reprimidas. La escritura terapéutica, también conocida como reflexiva o expresiva, nos lleva a ser más conscientes y procesar las experiencias sobre las cuales estamos escribiendo. Se han hecho estudios sobre los beneficios de la escritura, entre esos que funciona como cicatrizante emocional, fortalece las habilidades motoras y cognitivas, aumenta la capacidad de resolver problemas, te ayudar a desarrollar disciplina y resiliencia, produce relajación física y mental.

¿De dónde surgió la idea de publicar el libro “Lovefulness”?

El proyecto comenzó como un taller de autoestima que incluye meditación mindfulness y de allí surgió la idea de convertirlo en una guía interactiva que condensa reflexiones, ejercicios y responde esas preguntas que a veces nos hacemos: ¿cómo empiezo a quererme? ¿Cómo puedo confiar más en mí misma? ¿Cómo paso del autorrechazo a la autoaceptación? Empecé a escribir Lovefulness el año pasado en plena cuarentena, y fluyó relativamente fácil, ya que todo el tiempo estoy poniéndola en práctica. La autoestima y la meditación han sido claves en mi vida. Este libro lo desarrollé para que otras féminas se motiven a crecer desde el amor y no desde sus deficiencias.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir con “Lovefulness”?

Que nunca es tarde para fortalecer la autoestima. Que si bien hay experiencias pasadas muy difíciles que quizá nos marcan, siempre es posible superarlas y vivir un presente con plenitud y a consciencia.

¿A qué público va dirigido?

Mi comunidad está conformada en su gran mayoría por mujeres y el libro va dirigido principalmente a ellas. Sin embargo, cabe resaltar que la autoestima es algo transversal y necesario para todas las personas, independiente del sexo o del género con el que se identifiquen. Lovefulness es una herramienta para aquellas mujeres que desean trabajar en su desarrollo personal, que son multitask, con un diálogo interior duro y que por mucho tiempo han sido autoexigentes.