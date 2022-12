Video: “Chao, familia”, Silvestre Dangond anuncia su retiro temporal de la música

Silvestre Dangond se despide del escenario temporalmente, después de 20 años de trayectoria artística. Foto: Archivo particular

Silvestre Dangond, intérprete de éxitos como “Las locuras mías” y “Niégame tres veces”, anunció este fin de semana durante su presentación en el Festival Nacional de compositores de San Juan del Cesar, su retiro temporal de la música.

“Estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao, familia”.

Con una larga trayectoria musical de 20 años, el cantautor guajiro le comentó a su público que no será un retiro permanente, sino solo por algún tiempo. “Volveré cuando lo sienta, volveré cuando me sienta diferente y con ganas de hacer algo para ustedes, de la manera en que se lo merecen porque me lo han dado todo y merecen todo de mí”.

Además, el cantante también estuvo bromeando sobre la edad de Juancho De la Espriella, quien ha estado compartiendo junto a Silvestre Dangond desde los inicios de su carrera en 2003 hasta 2012, cuando cada uno tomó caminos diferentes y regresaron en 2016 para la gira, “El reencuentro”.

Ante la noticia, sus seguidores aún no tienen claro si también se tomará un descanso de las cámaras, teniendo en cuenta que este año realizó su debut actoral en la serie “Leandro Díaz” del canal RCN.

¿Cuántos años tiene Silvestre Dangond?

Silvestre Dangond nació en el municipio de Urumita en La Guajira, el 12 de mayo de 1980. Su familia ha sido parte fundamental de su formación musical, pues su padre era el cantante William José “El Palomo” Dangond Baquero.

En 2002, Dangond firmó con Sony Music y lanzó su álbum debut “Tanto para ti”, del cual salen los tres sencillos: “Quién me mandó”, “Necesito verte” y “Muñeca de porcelana”.