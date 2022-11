Video: Silvestre Dangond fue golpeado en pleno concierto y así reaccionó

Silvestre Dangond fue atacado con un objeto, mientras se presentaba en Pitalito, Huila. Foto: Archivo Particular

Este fin de semana, el cantante de vallenato Silvestre Dangond se encontraba en el municipio de Pitalito (Huila) realizando un concierto, cuando fue atacado con lo que parecía ser una piedra en medio de su presentación.

(Lea también: Nicky Jam habla por primera vez sobre la “brujería” de su expareja Aléska Génesis)

Dangond, quien se estrenó recientemente dentro del terreno actoral en la novela “Leandro Díaz” como protagonista, se vio afectado por el golpe que le propino una persona del público al lanzarle un objeto a la cabeza.

Lamentable Momento en que golpean a Silvestre Dangond en la cabeza durante el concierto en Pitalito. pic.twitter.com/3sxMyRfKd2 — cruzando fronteras (@cruzandofront26) November 14, 2022

“Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo. Aquí es donde uno controla la soberbia el ego y Dios me dice contrólate”, comento el intérprete de “Niégame tres veces” mientras les pedía a sus músicos parar un momento.

(Lea también: Dua Lipa no estará en la inauguración del Mundial de Catar 2022, esta es la razón)

El artista también añadió: “Pitalito yo sé que tú no tienes la culpa”, mientras terminaba su breve intervención después del incidente. Hasta el momento, Dangond no se ha pronunciado sobre lo ocurrido en redes sociales.

Cuánto mide Silvestre Dangond, cuántos años tiene y otras curiosidades

Silvestre Dangond, uno de los cantantes vallenatos más populares en esta nueva ola del género, nació en Urumita, La Guajira, el 12 de mayo de 1980, tiene 42 años y mide 1,72 metros.

(Lea también: Video: Yeison Jiménez tuvo que terminar concierto por una presunta balacera)

Dangond comienza su carrera musical en 2002 con su álbum debut “Tanto para ti”, que contó con los sencillos: “Quién me mandó”, “Necesito verte” y “Muñeca de porcelana”.

El artista proviene de una familia musical ya que su padre es el también vallenatero William José “El Palomo” Dangond.