Estos son los precios en el restaurante de Ramiro Meneses, ganador de “MasterChef”

El actor compitió en la final de MasterChef Celebrity junto a Carlos Báez, Chicho Arias y Tatán Mejía. Foto: Cortesía Canal RCN - Cortesía Canal RCN

La competencia de cocina más vista a nivel nacional acabó hace un par de meses y el ganador que dejó esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ 2022, además de ser uno de los favoritos por los jurados y compañeros, también fue uno de los más queridos por los televidentes y seguidores de su carrera como actor.

Ramiro Meneses, fue quien se llevó el millonario premio, en el programa de RCN que lo llevó a estar nuevamente en las escenas de entretenimiento por su indudable talento en la cocina. El actor, que ha participado en recordadas películas como ‘Rodrigo D: no futuro’, ‘Cuando quiero llorar no lloro’ y en la reciente entrega de ‘Café con aroma de mujer’ del 2021, después de ganar su premio, hizo una promesa que hoy es una realidad.

¿Qué hizo Ramiro Meneses con su premio de ‘MasterChef’ 2022?

El actor y cineasta colombiano, decidió invertir su dinero en un restaurante, establecimiento que prometió inaugurar, después de conocer que él era el ganador de esta temporada del reality.

Hace pocos días se conoció que cumplió su promesa y lanzó oficialmente ‘perro hachepe’, un restaurante de perros calientes que cuenta con lo mejor de la gastronomía en dos opciones muy llamativas para los amantes de la comida rápida y los mariscos.

¿Cuánto valen los platos en el nuevo restaurante de Ramiro Meneses?

En su cuenta oficial de Instagram, donde más de 5 mil seguidores, ya tiene los precios oficiales de su comida.

‘Perrohachepe’ tiene dos tipos de perros calientes, el primero de ellos es una preparación con langosta marinada por 12 horas en chiplote, tomillo y romero. La segunda opción es un perro con camarón, que está marinado con ceviche cartagenero, tomillo y romero, por un tiempo de 12 horas.

Los comensales pueden escoger entre pan blanco, hecho a base de papa criolla y sabanera, o, pan negro, hecho con papa nativa de la región del Putumayo y tinta de calamar.

Perro de langosta: $33.000 pesos colombianos.

Perro de camarón: $28.000 pesos colombianos.

Así fue la inauguración de ‘perrohachepe’

Durante la noche de inauguración del restaurante, Ramiro compartió con varias personalidades de la farándula nacional y habló con varios medios sobre la decisión de abrir este esperado negocio.

En entrevista con en canal RCN contó la razón por la que cumplió su promesa, “uno no debe hablar, uno nunca debe hablar de cosas que no va a hacer, y si las habla tiene que cumplirlas, porque de lo contrario se va en hablar la vida y no en hacer.”

Además, también reveló la razón por la que le puso el nombre tan particular a su nuevo restaurante, afirmando que se debe a una expresión verbal que usan sobre todo en Medellín, para referirse a cosas que gustan mucho o que están muy deliciosas.

¿Dónde queda el restaurante de Ramiro Meneses?

Esta nueva propuesta gastronómica del actor, queda ubicado en la Casa Arsenal en la calle 67 # 6-37 en la localidad de Chapinero, allí, los amantes de la gastronomía, los mariscos y los seguidores de Ramiro podrán disfrutar de sus dos platos estrella, que aunque por ahora son los únicos de su menú, de acuerdo con el actor paisa, se espera que con el paso del tiempo, pueda abrir las posibilidades a nuevos sabores como el atún, el salmón y otros.