Video: este es el secreto de Amparo Grisales para encontrar el amor

La reconocida actriz de 66 años le contó a una seguidora cuál es la clave para amarse y amar a los demás. Foto: Instagram

Amparo Grisales se ha destacado desde hace varios años como una de las actrices y presentadoras más icónicas de la televisión nacional, pues su talento en la pantalla chica y la pantalla grande ha estado acompañando a las familias en todo el país.

Su título de “La diva de Colombia”, es la forma más reconocida de conocerla y distinguirla, pues su característica forma de ser, que la ha llevado hasta lo más alto de la farándula nacional, es una distinción que no se puede dejar pasar.

La paisa, que recientemente protagonizó uno de los trailers de la serie “La Casa del Dragón” de HBO y también la película “El Paseo 6″, le dio hace pocos días un sabio consejo sobre la autoestima y el amor propio a una de sus fanáticas, quien la grabó y compartió en redes el momento.

¿Cuál es el secreto de Amparo Grisales para amarse y amar a los demás?

La actriz dio su opinión sobre cómo deberían actuar las personas para que los demás sientan el amor que se les brinda con total sinceridad, franqueza y transparencia, pues, de acuerdo con Amparo, no se puede lograr nada de eso sin haberse amado a sí mismo primero.

“Tú tienes que ser egoísta contigo misma, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo: primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, para poder, todo esto acumularlo, y enseñarlo, transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, dijo la manizaleña a una de sus seguidoras.

Y además añadió que “si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, ni a un perrito”. A sus 66 años, esta reconocida personalidad colombiana ha demostrado que además de los buenos hábitos alimenticios, una vida llena de energía positiva y amor propio, son la clave para conservar la juventud y la alegría.

¿Quién es el amor poco conocido de Amparo?

Hace pocos días se conoció una foto en la que Amparo Grisales y su novio, conocido como Tommy, estaban disfrutando de un día en la playa. Aunque la foto ya de hace un tiempo, los internautas se sorprendieron al ver que la reconocida actriz tenía pareja.

Su vida personal, que no sobrepasa los límites en redes sociales ni en medios de comunicación, es poco conocida y al ver que su cotidianidad amorosa la acompaña un brasileño, muchos quedaron impactados con la noticia.

Lo cierto es que la foto recorrió las redes sociales en las que también se mostraron algunas imágenes más recientes, donde aparece su gran amigo Ernesto Calzadilla junto a Tommy mientras disfrutaban de una comida en la ciudad de Bogotá.

Con la noticia de que Amparo Grisales tenía novio, muchos esperaban que en el día del amor y la amistad que fue el pasado fin de semana, ‘la diva’ pasara esta fecha junto a su pareja, sin embargo, la realidad fue que estuvo con su familia y sus amigos más cercanos.

No hay muchos detalles sobre la vida de Tommy y Amparo Grisales, pero, durante uno de los programas del reality “Yo me llamo”, la actriz dijo que “todos piensan que yo no tengo marido. Acaso yo no vivo montando en las redes… yo tengo marido. ¡Novio! Tengo un novio muy lindo”, posiblemente refiriéndose al brasileño que le robó el corazón.