¡Ya se casó! Pautips dijo que sí en sencilla ceremonia en Washington D. C.

Pautips tiene más de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram Pautips

Después de que su pedida de mano fuera en la ciudad del amor, París, hace apenas un mes, Pautips formalmente dijo que sí frente a un altar civil en la ciudad de Washington D. C., Estados Unidos, finalizando con todo el año 2022.

Las fotos y videos que publicó en su cuenta de Instagram sorprendieron a sus seguidores y fanáticos, quienes desde hace más de 10 años ven su contenido y han estado detrás de su éxito en redes sociales. Ante la publicación, los comentarios positivos y de alegría llenaron sus fotos.

Los detalles sobre su sencilla boda los compartió por medio de un live, en el que confirmó que todo fue planeado a último minuto y que, aunque fue un momento pequeño y sencillo, fue incluso mejor que una gran ceremonia.

¿Cómo fue la boda de Pautips?

El tradicional vestido blanco, un ramo y una corona de flores fueron las piezas que usó Pautips para la celebración de su boda este 31 de diciembre. Las fotos que subió a su cuenta de Instagram se realizaron en el Monumento a Abraham Lincoln.

“I said yes to the dress. Ayer en el live les conté que organizamos esta boda civil a último momento, lo hicimos en un restaurante, con una notaria y nuestra familia más cercana. No teníamos intenciones de hacer nada grande, pero termino siendo hermoso la verdad. Esperen el otro año la boda boda. Aunque con esta para que más?”, contó Paula en una de sus publicaciones.

¿Quién es el esposo de Pautips?

Ronald Moscoso es un creador de contenido de comida y nutrición que es conocido en Instagram gracias a sus recetas de comida saludable y consejos de cuidado de la alimentación. Es CEO de ‘Mi vida origins’ un emprendimiento de productos naturales para el cuerpo.

Además, este influenciador también era conocido en internet por ser el exnovio de otra creadora de contenido vegana, que fue captada comiendo pescado hace un par de años. Esta influencer, era la mejor amiga de Pautips en su momento.

La relación de estos dos creadores de contenido se inició en 2021, sin embargo, se confirmó hasta el mes de junio de 2022, que estaban juntos después de varios rumores entre los seguidores de ambas figuras públicas. La oficialización de su relación fue por medio de algunas fotos que subieron a sus cuentas de Instagram y solo un año después confirmaron su compromiso.

Paula Galindo tiene actualmente 28 años y desde 2011 se ha dedicado a crear contenido de belleza, moda y vlogs sobre su vida personal, en los que también incluye a su esposo Ronald Moscoso.