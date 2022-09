Video: Karol G nuevamente se cayó en uno de sus conciertos en Miami

La artista ya había tenido una caída en el 2021 durante su "Bichota Tour" donde cayó por las escaleras de la Arena. Foto: Captura de pantalla video redes sociales.

Karol G lo sigue dando todo en sus conciertos en Estados Unidos con su “Strip Love Tour”, la gira que hizo parte de su cambio físico y también del inicio de una nueva etapa en su vida que la ha hecho sacar su lado más sensual.

‘La Bichota’ tiene una producción que impactó a más de un seguidor gracias a los detalles que más sobresalen de su show, pues, no es para menos que la artista paisa, así como lo han hecho otros artistas como Bad Bunny, salga montada en un auto de lujo que recorre el escenario desde el aire.

A pesar de que la música y la actitud de Karol G en el escenario se llevan toda la atención, en la última presentación en Miami, tuvo un tropiezo que casi le ocasiona una caída en el escenario. A pesar de que la cantante reaccionó de forma positiva, las cámaras de los asistentes grabaron el momento de angustia.

¿Cómo fue la caída de Karol G?

“Hey, hay algo con Miami, que no sé qué pasa con Miami, pero solo les voy a decir una cosa, cada que venga Karol G se va a caer, así que nos lo vamos a disfrutar igual”, fueron las palabras de ‘La Bichota’ después de casi cayera en el escenario.

A pesar de que bajara las escaleras del escenario con calma y tranquilidad, la paisa pisó una de las plataformas que se encontraba suelta en ese momento, haciendo que su peso terminara de hundir la base, ocasionando así su desestabilización.

Aunque la caída no pasó a mayores, el público que se encontraba en el recinto se asustó, pero después de las palabras de la artista, que tomó el momento de forma positiva, fueron esos mismos asistentes quienes la aplaudieron y gritaron por la actitud de Karol G.

Así fue su caída anterior

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que la artista tiene un accidente en tarima. En 2021, a finales del año, cuando ya estaba cerrando su “Bichota Tour”, Karol G se cayó de las escaleras que estaban en el escenario del FTX Arena.

El tropiezo, que al parecer fue por culpa de sus botas con tacón, la hizo rodar por las escaleras y caer al suelo, donde se quedó agachada unos segundos debido al fuerte golpe. Después, uno de sus bailarines la ayudó a ponerse de pie nuevamente y siguió con show.

Después de su caída, Karol G dijo “se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, me duele todo, pero nada...”. Entre lágrimas, la artista también afirmó que ella quería que fuera perfecto, pues era su primera vez llenando el Arena FTX, a pesar de eso, Karol G siguió con su espectáculo de la mano de los gritos y aplausos de sus fanáticos.

Después de su presentación en Miami y su nueva caída, Karol G tuvo “un día libre” que aprovechó para visitar los Parques de Orlando con todo su equipo. Hoy continuará su gira de conciertos en Atlanta y después pasará a Houston, Texas.