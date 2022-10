Video: ¡Nació Domenic! Luisa Fernanda W y Pipe Bueno presentan a su segundo hijo

La llegada de Domenic se dio un día antes del cumpleaños de Máximo, el primer hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Foto: Instagram

El cantante de música popular y la influenciadora de redes sociales en la madrugada de este 27 de octubre de 2022 recibieron a su segundo hijo, Domenic. Por medio de sus cuentas personales de Instagram, tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno, dieron a conocer al nuevo integrante de la familia.

Aunque inicialmente la noticia de la llegada del segundo bebé fue sorpresiva para muchos usuarios en internet, meses después se convirtió en uno de los embarazos más seguidos en las redes sociales. Hoy, por fin, inicia esta nueva etapa de Pipe Bueno y Luisa Fernanda, quienes se notaron felices y emocionados por la llegada de Domenic.

El hermano menor de Máximo, el primer hijo de Luisa y Pipe, ahora compartirá mes de cumpleaños con Domenic, pues en octubre, pero de 2020, Máximo llegó a la vida de estas dos personalidades del entretenimiento nacional.

Pipe Bueno presentó a Domenic

Un gorro amarillo y una cobija gris envolvían al pequeño Domenic, que en brazos de su papá descansaba después de haber nacido por medio de cesárea. “Ya nació nuestro tesoro, tesorito, papá, chiquitico”, dice Pipe Bueno, notablemente emocionado.

Luisa Fernanda W, también dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, a quienes les contó que todo fue muy rápido. “Les cuento que Domenic ya nació, ¿en qué momento? No sé, yo estaba así tranquilita en la casa y de repente sentí que me bajó una agüita, llamé al doctor y me dijo: ‘vete para a urgencias obstétricas’ y de una me hicieron cesárea. Allá está el papá con su hijo”, dijo la influenciadora.

En el video que subió a sus historias se puede ver a Pipe Bueno con Domenic en sus brazos y cuando Luisa le pregunta cómo se siente, él afirma que muy bien, que Domenic es hermoso.

¿Cuándo nació Máximo, el primer hijo de Pipe Bueno?

Máximo está a un día de cumplir dos años, ya que nació el 28 de octubre de 2020. En la tarde de este miércoles 26 de octubre, Luisa W mostró a su hijo mayor mientras estaba jugando en una de las zonas verdes de su casa, lo que no sabía es que en la noche de ese mismo día, nacería Domenic.

¿Qué significa el nombre ‘Domenic’?

De acuerdo con el portal Baby Center, el nombre Domenic se traduce al español ‘Doménico’ que proviene del latino Dominicus que significa “de Dios”. También afirman que este nombre puede representar una personalidad de inspiración y vocación artística muy activa.

Edad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W

El intérprete de “Te hubieras antes” y “Guaro” tiene 30 años y desde hace más de una década se ha dedicado a la música popular, género con el que ha colaborado con varios artistas nacionales. Luisa Fernanda W tiene 29 años y desde muy joven inició su camino en YouTube. Hoy tiene más de cuatro millones de seguidores en esta plataforma y otros 17 millones en Instagram. La pareja también ha colaborado musicalmente en los últimos tres años.