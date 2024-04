William Levy y Elizabeth Gutiérrez anuncian su separación tras 20 años de relación

¿William Levy le fue infiel a Elizabeth Gutiérrez otra vez? Ella lo dejó de seguir Foto: Getty Images

William Levy y Elizabeth Gutiérrez son una de las parejas más reconocidas en la televisión latinoamericana, no solo por sus múltiples apariciones en diferentes novelas, también por los diferentes momentos de controversia que juntos han protagonizado.

Le recomendamos: Boletas de Feid en Bogotá y Medellín: precios, preventa y dónde comprarlas

Recientemente, en entrevista para la revista HOLA!, Gutiérrez habló del fin de su relación con el actor.

Ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La historia de amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez inició en el reality show Protagonistas de telenovela en 2002. De la relación quedaron dos hijos, quienes nacieron en 2006 y 2010. Actualmente, explicó Gutiérrez, ella se encuentra viviendo con la menor de 14 años en su apartamento, mientras Levy vive con su primogénito de 18 años en la casa que anteriormente compartía la familia.

“Actualmente, no estamos juntos. Creo que, por mi parte, nunca fue por falta de amor, simplemente creo que no soy la misma niña de hace 20 años que él conoció. O sea, lo que queremos en este momento creo que es diferente. Siempre lo voy a amar, siempre le voy a desear lo mejor y como siempre lo he dicho, estando conmigo o no, quiero verlo feliz”, explicó Elizabeth a la revista HOLA!

Más noticias “Día a Día” le dice adiós de uno de sus presentadores: así se despidió El presentador y humorista se despide del programa para iniciar un nuevo proyecto. Leer más “Día a Día” le dice adiós de uno de sus presentadores: así se despidió Partida de nacimiento de Venezuela: ¿cómo solicitar el registro civil por internet? Si necesita conseguir su registro civil de nacimiento venezolano, para cualquier tipo de trámites, así puede solicitarlo por internet. Leer más Partida de nacimiento de Venezuela: ¿cómo solicitar el registro civil por internet?

Rumores de infidelidad entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Los rumores de infidelidad han sido una constante a lo largo de esta relación. Los rumors se iniciaron en 2008, cuando Levy se encontraba grabando la telenovela “Cuidado con el ángel”, junto a Maite Perroni. Algunos medios afirmaron que ambos se habían involucrado sentimentalmente, situación que se repitió con la coestrella de “Sortilegio”, Jacqueline Bracamontes. A pesar de esto, ninguno llegó a confirmarlo.

En 2011, la pareja anunció su ruptura y Gutiérrez, en un comunicado de prensa, dijo que era una decisión que había tomado por amor propio y el bienestar de sus hijos, aunque meses después retomaron su relación.

En 2022, se presentó una historia similar, William Levy anunció a través de sus redes sociales que se habían separado: “Queremos hacerles saber que después de pensarlo bien hemos decidido poner fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, mientras Gutiérrez solo compartió la frase “Estoy lista para un nuevo capítulo en mi vida”. A pesar de esto, tiempo después regresaron.

Sobre los rumores de infidelidad, la actriz aseguró que “la prensa muchas veces inventa cosas. Yo sé lo que fue verdad, porque solo yo sé lo que yo viví. Nadie me lo tiene que contar. Entonces, nunca le presté atención a lo que la prensa decía”, explicando que ella conoce a Levy y sabe que es un excelente hombre, razón por la cual siempre lo va a querer a pesar de la decisión que ha tomado.

Le recomendamos: Esto se sabe del asesinato de la influencer Vielka Pulido y su novio Joel Abraham