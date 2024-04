Esto se sabe del asesinato de la influencer Vielka Pulido y su novio Joel Abraham

Vielka Pulido fue asesinada en Puebla, México cuando salía del gimnasio junto a su novio. Foto: Instagram

Los hechos se presentaron el miércoles 3 de abril, cuando la reconocida influencer mexicana Vielka Pulido, de 21 años, se encontraba saliendo del gimnasio en compañía de su novio, Joel Abraham, de 38 años.

Según los informes presentados por la policía, cuando la pareja se disponía a ingresar a su vehículo, un grupo de hombres que se encontraba a bordo de un carro color gris interceptó a la pareja y les disparó en múltiples ocasiones, acabando así con la vida de ambos. El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle.

Durante las horas de la noche del miércoles 3 de abril, la Fiscalía de puebla emitió un comunicado donde aseguraban que ya se estaban adelantando las investigaciones correspondientes y que se había realizado la necropsia de los dos cuerpos para reunir más pistas sobre los responsables de los asesinatos. Además de esto se confirmó que la causa de muerte de los dos fue por los disparos recibidos.

Igualmente, en el informe publicado, se aclaró que en la escena del crimen se encontraron varias evidencias significativas, incluyendo 20 municiones de diferentes calibres y las placas de los vehículos que fueron identificados.

La @FiscaliaPuebla avanza en la investigación por la privación de la vida de Vielka A. y Joel Abraham S. en Calzada Zavaleta. Se localizaron elementos balísticos y se lleva a cabo la identificación del vehículo en el que viajaban los responsables.



📰 https://t.co/Oh2rdrDXjH pic.twitter.com/lYND7VUVYV — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) April 4, 2024

De acuerdo con el medio “El Sol de Puebla”, Javier Aquino Limón, secretario de Gobernación, en una declaración dijo: “Tenemos algunos datos preliminares, desde luego es una influencer, lo lamentamos, ya hay una investigación y al parecer hay algunas vías que llevan a otro tipo de repercusiones; sin embargo, vamos a estar atentos y vamos a estar vinculados”, comentó Aquino.

Al respecto, el secretario indicó que la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el objetivo de los atacantes era la pareja de la joven, Joel Abraham; sin embargo, las verdaderas intenciones y las razones detrás del crimen aún no han podido ser establecidas.

¿Quien era Vielka Pulido?

Vielka Pulido era una influencer mexicana de 21 años que se dedicaba al contenido de belleza en sus redes sociales. Originaria de Puebla, Pulido se hizo reconocida en México en 2018 luego de que a los 15 años obligara a una adolescente a pedirle perdón de rodillas por hablar mal de su familia. En redes sociales se viralizó el video del hecho y los usuarios la apodaron “Lady Humilladora”.

En su cuenta de Instagram, Vielka Pulido contaba con alrededor de 28 mil seguidores y mantenía dos negocios Bendi Shop, una cuenta dedicada a la venta de perfumes y Bendi Beauty, especializada en salud capilar.

Un mes antes del crimen, la joven logró publicar en la red social Threads por última vez la frase “Los ángeles me cuidan, me tiran y no le atinan”, un elemento que se ha relacionado con el crimen reciente.

