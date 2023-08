Yan, del ‘Desafío The Box’, anunció que murió el bebé que esperaba con su esposa

El subcampeón del ‘Desafío The Box’ sorprendió al revelar la triste noticia a través de este conmovedor mensaje. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Yan Carlos Pizo Perdomo, indígena de la etnia Nasa, es conocido por haber sido el subcampeón de la edición de este año del ‘Desafío The Box’. Mientras estaba aún en competencia, su esposa Geraldín le contó que iba a ser padre por segunda ocasión. “¡Soy papá! Por mucho tiempo lo habíamos planeado, todo llega cuando tiene que llegar. No me las creo que estos días me han pasado tantas cosas bonitas, muy agradecido con Dios”, dijo en ese momento.

Sin embargo, a través de su cuenta de Facebook, dio a conocer que junto a su pareja perdieron el hijo que esperaban. “Estoy aquí para contarles a todos los que han estado conmigo en este proceso. Lastimosamente, mi pareja y yo perdimos el bebé que venía en camino. Es un poco difícil, pero quería compartirlo con ustedes porque ustedes son los que me han apoyado”, contó.

“Yo siempre he dicho que los planes de Dios son perfectos, y que quizás esta motivación que él me envió era para que la diera toda en las últimas pruebas. Estuvieron conmigo en la semifinal, en el repechaje y en la final, así que acepto sus planes”, añadió.

“Quizás este no era el momento para tener el bebé a mi lado. Simplemente, tengo agradecimientos con Dios por todo lo lindo y por ustedes, por tanto apoyo”.

¿Qué premios se llevó Yan en el Desafío The Box?

A pesar de que no ganó la competencia, sí se llevó una gran suma de dinero y dos motos para las cuales ya tiene un plan. “Las que me llevo [las motos] me sirven para salir a pasear con ellas, con mi hija, mis papás, ellos están muy felices por esto que me está pasando y también agradecidos. Vamos a ver qué se hace con las motos y tengo en mente salir de aquí y dar una vuelta con las motos a todos mis sobrinos y mi familia”, dijo.

En la página oficial de la marca Triumph, marca de la moto que se llevó el concursante, no apareció el precio oficial para Colombia, la revista Motor recogió en agosto del año 2022 que la motocicleta tendrá un valor en el mercado aproximado de 52 millones de pesos.