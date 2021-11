Yeison Jiménez es la nueva portada de la revista Vea

El cantante Yeison Jiménez, nuevo jurado de “Yo me llamo”, es la portada de la revista Vea. En sus páginas el manzanareño revela detalles hasta ahora desconocidos de su vida, como su próspera faceta de empresario.

El cantante Yeison Jiménez, nuevo jurado de “Yo me llamo”, es la portada de la revista Vea. En sus páginas el manzanareño revela detalles hasta ahora desconocidos de su vida, como su próspera faceta de empresario dueño de 9 compañías y la verdad sobre la crisis matrimonial que vivió al iniciar la pandemia en el 2020.

Además, confiesa que quiere volver a ser papá, que planea comprar un avión, seguir conquistando el mundo con su música y hasta interpretar otros géneros. Un tema revelador y lleno de noticias de uno de los artistas más queridos de Colombia.

“Todo empezó porque me crié en una plaza de mercado, entonces, a todo le veo el negocio. Mis mejores amigos saben que yo soy más negociante que cantante. Antes de la pandemia me estaba ganando casi lo mismo con mis negocios que como artista, es muy buen dinero. Tenía 116 empleados en mi grupo empresarial, YJ Company, conformado por 9 compañías. Tengo una empresa en Miami, otra, que es la constructora, que empezamos con casitas, luego edificios, bodegas, locales, lotes, hoteles; es algo que me encanta. También tengo la inmobiliaria, que se encarga de alquilar esos bienes. Hay una empresa dedicada al transporte. En una época pensé que nunca iba a tener carro, por eso hoy los compro todos y los rento”.

A pesar de exitosa carrera en los negocios, este artista también fue víctima de una estafa en 2020, de la que nunca había querido hablar y que se encuentra en manos de la Fiscalía. Al tiempo con su carrera musical y su faceta de empresario, Yeison Jiménez también tiene un rol como padre, esposo e hijo.

El artista tiene dos hijas y se encuentra enamorado, aunque tuvo una crisis matrimonial durante la pandemia, pero que gracias a ayuda profesional e interés de él y su esposa lograron superar. Por ahora no descarta la posibilidad de volver a ser padre, ya que quiere tener un niño.