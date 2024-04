Yeison Jiménez reconoce que se equivocó al decir: “Si a mí me tocan se van a murte”

El cantante explicó que si algo le pasara "ninguno de ellos quedaría vivo, eso sí está claro", ya que él es una persona muy querida por las personas en Colombia. Foto: Instagram Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, cantante de música popular, fue invitado a la emisora “Los 40 principales” para una entrevista en los que se abordaron varios temas tanto de su vida personal, como de su carrera artística.

Una respuesta en el desarrollo de esa charla generó una intensa conversación en las redes sociales.

La polémica respuesta de Yeison Jiménez

El entrevistador, Roberto Cardona, le preguntó al cantante si alguna vez ha tenido miedo por su vida. “Hoy no porque las personas con las que tuve problemas saben que yo sé todo sobre ellos y a mí me quiere mucho la gente, tanto los buenos como los malos”.

“Entonces si a Yeison Jiménez le hicieran algo, Dios no lo permita, pues sería una cagada horrible, pero ninguno de ellos quedaría vivo, eso sí está claro. O sea, en este país yo soy una de las personas que más quieren y hay personas que tienen mucho poder que saben que si a mí me tocan se van a muerte, simplemente por el sentimiento que tienen hacia el artista popular (...) Me quiere todo el mundo, me quieren los buenos, me quieren los malos (...) todo el mundo me adora, entonces ellos saben que meterse con Yeison Jiménez, lastimosamente es ponerse una lápida en el cuello”.

Yeison Jiménez se disculpa por su respuesta

Tras el revuelo que se generó, el cantante acudió a sus redes sociales para explicar lo sucedido: “Estaba revisando redes y hay algo para lo que siempre me he considerado bueno y es para reconocer mis errores (...) Tengo la obligación de venir a decirles que si la cagué, hice un comentario que sobraba. Vengo a decirle a las personas que incomodé con mis comentarios que disculpen”.

¿Cuánto cobra Yeison Jiménez por concierto?

En otro momento de la entrevista, menos polémico, el cantante habló de la cantidad de dinero que cobraba cuando inició su carrera, en comparación a cuánto cobra hoy en día y cómo la industria de la música ha cambiado. “Los primeros shows los vendía a $80.000 y $150.000, que eran en discotecas y barcitos de Bogotá. Luego, duré un tiempo como en $20 millones, que fue cuando ya se me pegaron como tres cancioncitas”.

Además, hizo referencia al momento actual de la industria y los pagos que se pueden generar. “Hoy en día los artistas son muy de buenas, pegan dos canciones y pueden cobrar dizque $100 millones con tres canciones. Yo llegué a $100 millones cuando tenía siete años de carrera, 20 éxitos, entonces yo les digo ‘les ha tocado muy fácil’. Y hoy estoy cobrando bien, nunca antes un artista de música popular había cobrado $180 o $200 millones ¿Por qué los cobro? Pues porque los vendo, a la gente le gusta ir a mis conciertos, se llenan, entonces esto no se trata del que más cobre, sino del que los represente.”

