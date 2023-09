Yoky Barrios sobre “El Barragán” en MasterChef: “Hay problemas con la autoridad”

El actor colombiano Juan Pablo Barragán junto a Claudia Bahamón en la cocina de MasterChef Celebrity. Foto: Cortesía

¿Cómo inició su relación con Juan Pablo Barragán?

Con Juan llevamos muchos años. Lo conocía a los 15 años y armamos un grupo de rap, hace más de 18 años. Allí empezamos este sueño. Después Juan se va a hacer la universidad. Yo lanzo mi primer álbum con CAP Producciones, que fue donde salió el clásico de “Amigos” y cuando él termina de estudiar nos unimos.

Los buenos amigos van a pelear siempre. Siempre van a discutir. Habrá inconformidades. Cada uno tiene sus formas de expresarse y de opinar, pero siempre van a ser hermanos. Y Barragán para mí es más que un hermano, porque yo con mis hermanos de sangre no hago música, pero con el sí.

Ha sido un ángel en el camino. Muchos preguntan que Barragán qué hace en el grupo, piensan que está ahí porque es famoso, pero no es así. Él antes de ser actor era cantante.

En el proyecto de “Yoky Barrios y El Barragán” es un complemento. Él es el que dirige los videos y conduce las ideas. Yo hago la música. Ambos tenemos conexiones y entre los dos conformamos una empresa que está cumpliendo 18 años.

El Barragán en MasterChef

Todos tenemos nuestros dones y nuestras inconformidades. Él, como yo, por momentos tenemos problemas con la autoridad, pero igual eso no es un obstáculo.

Es una persona que le mete muchas ganas a lo que inicia. Uno se podría preguntar: ¿por qué se mete a un programa de cocina sin saber cocinar?, pero los resultados muestran a una persona con ganas y muy disciplinada. Lo admiro mucho por esa disciplina.

¿Qué le cuenta él de sus compañeros en MasterChef?

Que hay gente linda y gente no tan chévere. Es una competencia y hay algunos quieren ganar sin importar la manera, pero hay otros que son muy correctos y eso se ve siempre en los retos.

¿Por qué Yoky Barrios?

Jockey es jinete, en inglés, pero no lo escribo así. Como es mi seudónimo lo personalizo y lo escribo Yoky, con y griega. Y barrios porque la música que hago no tiene restricción. La música es para todos los barrios.

Los 18 años de “Yoky Barrios y El Barragán”

Es una etapa nueva. Con nuevas responsabilidades y compromisos. A los 18 años uno ya se tiene que sostener solo. Antes era con la ayuda de alguien, pero ahora, ya con 18 años, el proyecto camina solo. Es muy emocionante.

¿Cómo ha sido ese camino?

Con mucha felicidad. Era el camino que debía tomar, porque si no todo sería diferente. Y creo que no iba por buen camino. Yo era un pelao que me la pasaba en el barrio no haciendo mucho. Era fácil encaminarse por el mal camino. Yo creería que no estaría vivo si no hubiera sido artista.

Los amigos con los que creció…

De los amigos con los que crecí quedamos solo el 10 %. El resto están muertos. Y ese 10 % eran los juiciosos. Los que estudiaron y se formaron. Yo no tenía nada que ver con los juiciosos, pero cuando conozco el rap, cuando conozco a Barragán, conozco gente que sueña con ser artista, ahí fue que me enamoré de la música, del arte y eso me cambia la vida.

¿Cómo eran sus días en ese barrio?

Vengo de la localidad de Usme, la localidad 5.ª de Bogotá, de un barrio que se llama Compostela, que en los inicios era muy rural. No estaba pavimentado, no había colegio, no había asadero, pero si había diez canchas de tejo.

Crecí en un ambiente de pocos recursos y con muchas negativas. La aspiración era ser como la persona mala, el conflictivo. En la adolescencia el sueño de muchos de nosotros era tener moto, una DT y una pistola.

¿Sigue viviendo en el barrio?

No. Allí duré hasta el año pasado. Ahora es muy lindo verlo desde afuera para empezar a entender cosas. A veces los barrios no cambian. Uno se puede ir diez años y vuelve y de pronto algunos vecinos echaron plancha, otros pintaron y construyeron, pero el barrio es igual, el barrio no cambia.

El barrio es la raíz. Es la base. Ahí fue donde nacieron mis primeros éxitos, casi todos, pero hay que mirar el barrio desde a fuera para entender lo que pasó adentro.

¿De qué le ha servido el reconocimiento?

Es muy motivador ser un artista famoso. Que te pedían una foto, un autógrafo, ver que personas que se tatúan en su cuerpo la frase de una. Eso s lindo y lo soñaba cuando quería ser artista, pero la fama no es la motivación. La motivación es el arte y el camino aún es largo. Uno nunca termina de aprender. Hay que seguir trabajando fuerte.

El origen de “Amigos”

Es muy chistoso como como nacen los clásicos. El productor, mi hermano CAP Producciones me dijo: ‘Yoky esta pista que tiene un sample de Celia Cruz’, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Él me insistió. La escuché y allí nació la magia.

Mis amigos en el barrio decían que el amigo no existe, que el amigo es el ratón de queso. Siempre hubo una negativa con la amistad, pero yo siempre he sido muy romántico con el tema de los amigos. Creo mucho en la amistad. No todos son amigos, pero creo que la vida sin amigos debe ser horrible. Hay amigos en las malas y amigos en las buenas.

Canción “Amigos” de “Yoky Barrios y El Barragán”

¿De qué se arrepiente?

De haber unos diez años sin dedicarle a la música. Yo tengo dos hijos, cuando nació mi segundo hijo, más o menos en el 2010, con la música no estaba pasando mucho. Estaba desenfocado. Entonces me voy a trabajar a una empresa de artes gráficas. Y allí duré más de diez años. Me arrepiento de ese tiempo porque hubiera crecido más si hubiera invertido esas esas diez horas diarias de jornal a mi carrera