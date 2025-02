Horóscopo diario gratis para hoy 01 de febrero del 2025

Horóscopo para hoy. Foto: Pixabay

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Se avecinan algunos cambios importantes, por lo que debes prepararte anímicamente. Tu corazón se equivocó.

Ángel del día: Jofiel

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

La intolerancia y el mal carácter te están llevando por donde no es. Lo más importante es no lastimar a los que amas.

Ángel del día: Adzaquiel

Aries (21 marzo - 20 abril)

Generosidad, confianza en ti, emociones profundas y motivación son las palabras para empezar este nuevo capítulo en tu vida.

Ángel del día: Uriel

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Tal vez tu subconsciente esté llevándote a hacer algo que quieres. Debes hacer caso a tu corazón esta vez.

Ángel del día: Rafael

Si quieres conocer las predicciones de todos los signos zodiacales, visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si crees que hay desequilibrios con tu pareja, habla; tu comportamiento no le está indicando a quién amas.

Ángel del día: Gabriel

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No te aísles, trata de salir a divertirte; no todos son culpables de las desilusiones que has experimentado los últimos meses.

Ángel del día: Jofiel

Leo (24 julio - 23 agosto)

Debes ver la realidad como es y no como si fuera un cuento. Deja de prometer cosas que luego serás incapaz de cumplir.

Ángel del día: Uriel

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Activa la reconciliación contigo mismo y trabaja en ser más empático. Esa no es tarea de otros.

Ángel del día: Adzaquiel

Visita: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ y encuentra más información sobre tu signo zodiacal.

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Trata de conversar contigo mismo y establecer nuevos comportamientos en esta etapa que llega. La idea no es fallarte.

Ángel del día: Gabriel

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No es justo sufrir por lo que creen los demás. Sin embargo, no perdiste el tiempo, ya sabes a quién ponerle energía.

Ángel del día: Uriel

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Tienes que aprender a ser más flexible contigo mismo. Te sigues castigando mucho por el pasado.

Ángel del día: Rafael

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Ha sido una semana difícil, hoy te conviene descansar, no solo físicamente, también espiritualmente.

Ángel del día: Gabriel

En: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/ encuentra el horóscopo erótico, meditación guiada y más predicciones sobre tu signo.