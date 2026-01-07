Horóscopo diario gratis para hoy 07 de enero del 2026

doce signos del zodiaco Foto: pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

2026 es el año de encontrar un verdadero propósito para salir de la rutina, sin embargo, no estás haciendo nada por mejorar. Eres culpable de tu derrota emocional.

Palabra del día: Separar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Tanta prepotencia terminará con los buenos actos de hace un mes. No vuelvas a ser la persona que siempre has criticado.

Palabra del día: Control

Aries (21 marzo - 20 abril)

Ya deja de pensar en eso que te pone tan intranquilo. Deja a un lado tantas angustias innecesarias y atrae armonía a tus días.

Palabra del día: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Si ya estás seguro de cambiar de trabajo, no mires hacia atrás. No postergues más algo que va a mejorar tu salud emocional.

Palabra del día: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Si sigues esperanzado en que la gente te busque, no vas a obtener nada. Deja de crear películas en tu cabeza, las personas que te rodean también tienen vida.

Palabra del día: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Con el paso del tiempo te vas haciendo más sabio, así que sobra decirte que lo que estás haciendo no es lo correcto. Cuidado.

Palabra del día: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

Nuevamente te está dominando el ego. Hay que empezar a trabajar en la humildad, los demás te perciben arrogante por tu forma de actuar.

Palabra del día: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Confía, ahí está la clave para que abras tu corazón sin tanto miedo. No todos son culpables de los errores de tu pasado emocional.

Palabra del día: Conexión

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

La razón por la que ya empezaste a sentirte abrumado en el trabajo es porque no estás cómodo, lo sabes hace meses. Ya es tiempo de actuar, no finjas más.

Palabra del día: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Te ha costado soltar pero lo estás logrando. Recuerda que este año lo más importante eres tú y cómo te sientes. Nadie tiene esa potestad.

Palabra del día: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Todo fluye emocionalmente, pero en la primera oportunidad que digas una mentira, todo se desestabilizará. No recurras a engaños para sacar verdades.

Palabra del día: Autonomía

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Se está apagando la llama de la unión familiar y cada día lo tienes más claro. Es tiempo de poner todo en orden, sanar, dejar pasar y no caer en manipulaciones.

Palabra del día: Afianzar