Nicole Kidman y Keith Urban llegan a un acuerdo de divorcio. Estuvieron casados 19 años

La pareja conformada por la actriz Nicole Kidman y el intérprete musical Keith Urban, acordó ante un juez en el condado de Davidson, en Nashville (Tennessee) renunciar a todos los derechos de manutención de las hijas Sunday Rose, de 17 años; y Faith Margaret, de 15, además de la del cónyuge, según la demanda a la que tuvo acceso TMZ.

Cada una de las partes también será responsable de sus propios honorarios y gastos legales, mientras que la casa de Kidman será la residencia principal de las hijas del matrimonio, en la que pasarán 306 días al año, según el acuerdo.

También pactaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijas, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán de manera conjunta.

Así fue el divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz estadounidense presentó una solicitud de divorcio a finales del pasado septiembre ante un tribunal de Tennessee (EE.UU.), donde residía junto a Urban, alegando diferencias irreconciliables.

Esta noticia se dio a conocer un día después de que la prensa estadounidense hiciera pública la ruptura de la pareja.

Kidman y Urban se casaron en junio de 2006, un año después de haberse conocido, tras ser presentados por el actor australiano Geoffrey Rush en la gala G’Day LA.

El pasado 25 de junio, Kidman compartió una foto suya abrazando a Urban en Instagram para conmemorar su aniversario de bodas.

Antes de Urban, la ganadora al Óscar en 2003 por ‘The Hours’, estuvo casada con Tom Cruise durante 11 años. Se divorciaron en 2001, un año que marcó el fin de una de las relaciones más famosas de Hollywood en esa época.

