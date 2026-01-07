Rick Harrison, de El precio de la historia, se casó con novia 18 años menor ¿Quién es ella?

Rick y Angie se conocieron a finales de 2023, y desde entonces surgió una historia de amor para ambos. La primera propuesta de matrimonio del propietario de la casa de empeño Gold & Silver a Polushkin fue en la sala de su casa, algo que las hijas de la Angie calificaron como “la propuesta menos romántica de la historia”.

Harrison, de 60 años, se resarció y durante un viaje a Chile, después haber dado un paseo por un viñedo en Casablanca, se arrodilló ante su novia y le propuso matrimonio con una argolla en su mano.

Así fue la boda de Rick, el de ‘El precio de la historia’

La feliz pareja dio el sí el 3 de enero pasado en Las Vegas y, como es tradicional en esta ciudad, lo hizo ante un imitador de Elvis Presley, y luego pasearon en un auto rosado intenso. Después de la ceremonia, los nuevos esposos fueron al restaurante de barbacoa de Harrison, Rick´s Rollin Smoke BBQ & Tavern. La boda se produjo menos de dos meses después que la madre de Rick falleciera, Joanne a los 85 años y casi dos años después de que su hijo falleciera.

Ella lució un vestido blanco corto y velo y lo acompañó de unos tacones del mismo tonos y un ramo de flores blancas y rosadas. Él prefirió el tradicional traje negro con camisa blanca, pero eliminó la corbata y añadió una discreta boina.

Rick declaró que fue un fin de semana estupendo, y ahora planean una boda íntima para finales de mes.

Aunque para esta primera ceremonia hubo algunos amigos y familiares invitados, Chumlee, uno de los presentadores de El Precio de la Historia, era el padrino de la ceremonia, sin embargo, por complicaciones de las cuales Rick no dio mayor detalle no pudo asistir a la boda. Otro de los ausentes fue su hijo Rick Corey, pues vive en México.

Las veces que se ha casado Rick Harrison

Es la cuarta unión en el caso del dueño de la casa de empeño más famosa del mundo. Su primer matrimonio fue en 1982 y le duraría tan solo 3 años, un año más tarde se volvió a casar y luego se separaría, en el 2011. Un par de años después, volvió a caminar al altar en el que fue su tercer matrimonio con DeAnna Burditt. La unión permaneció entre el 2013 y el 2020.

Con su primera esposa Kim, Harrison tuvo un hijo, Adam, quien murió a causa de una sobredosis de fentanilo en enero de 2024.

De acuerdo con declaraciones de la estrella de History Channel, Angie tiene 42 años, es decir es 18 años menor que él, es enfermera en Las Vegas y también piloto profesional, aunque solo vuela ocasionalmente.

Antes de la boda, la pareja ya ha tenido apariciones públicas, como en el estreno de Reagan en Los Ángeles en el Teatro Chino TCL.

