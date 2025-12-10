Logo El Espectador
Horóscopo diario gratis para hoy 10 de diciembre del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 10 de diciembre del 2025.

El Espectador Artemisa
10 de diciembre de 2025 - 11:30 a. m.
Foto: pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Necesitas apoyo familiar; la soledad pesa más de lo esperado.

Palabra: Afianzar

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Deja de justificar tus malos comportamientos. Estás excediéndote con los demás.

Palabra: Tolerancia

Aries (21 marzo - 20 abril)

Tu mala racha continúa en todos los escenarios. Reflexiona sobre lo que realmente buscas; el vacío no es solo sentimental.

Palabra: Dirección

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Alguien cercano podría traicionarte revelando secretos. No confíes tan fácilmente.

Palabra: Prudencia

Géminis (22 mayo - 21 junio)

El día será difícil en el trabajo. Los altibajos frenan tu avance.

Palabra: Paciencia

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Debes organizar tus finanzas: estás gastando en lo innecesario.

Palabra: Orden

Leo (24 julio - 23 agosto)

Los resultados serán positivos. Suelta la preocupación y no invoques problemas inexistentes.

Palabra: Confianza

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Necesitas calma y reflexión para recuperar tu paz interior. El tiempo te ayudará.

Palabra: Conéctate

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Tienes el talento de transformar lo negativo en positivo, pero no lo aplicas en ti mismo.

Palabra: Aprender

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

No puedes controlarlo todo. Explora soluciones desde otras perspectivas.

Palabra: Practicidad

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Es hora de decidir por ti mismo y dejar de depender de las opiniones ajenas.

Palabra: Autonomía

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No te dejes impresionar por lo que otros dicen. Quédate con lo útil y toma aprendizaje.

Palabra: Separar

Por El Espectador Artemisa

