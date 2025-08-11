No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo diario gratis para hoy 11 de agosto del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 11 de agosto del 2025.

Artemisa
11 de agosto de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Tendrás una grata sorpresa por algo que comenzaste tiempo atrás. Finalmente empiezas a ver resultados positivos.

Número del día: 0

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

Sueles cuidar a los demás, pero pregúntate si estás sacrificando tu propia felicidad por ellos.

Número del día: 9

Aries (21 marzo - 20 abril)

Presta atención a tu cuerpo. Aunque todo parezca tranquilo, tu cuerpo está reflejando tus emociones. Tómate un descanso.

Número del día: 8

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Recuperas tu calma habitual. A veces la vida te empuja fuera de lo cómodo para ayudarte a crecer.

Número del día: 1

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Estás dejando que la ansiedad te controle. Podrías actuar de forma impulsiva. Encuentra una forma sana de soltar lo que sientes.

Número del día: 4

Cáncer (21 junio - 23 julio)

Buscarás tranquilidad y buena energía. Tu actitud amable contagiará de positivismo a quienes te rodean.

Número del día: 9

Leo (24 julio - 23 agosto)

Algunas amistades llegan a su fin, sobre todo si no hay conexión verdadera. Cerrar ciclos es necesario para seguir adelante sin envidias.

Número del día: 15

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Te cansaste de aparentar estar bien. Es momento de salir de la rutina y comenzar un nuevo camino más sincero contigo mismo.

Número del día: 3

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Estás lastimando emocionalmente a tu familia con tus palabras. Eres muy injusto, no sigas actuando así.

Número del día: 7

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Tu intuición estará muy aguda. Te sentirás seguro de ti mismo y tomarás buenas decisiones desde tu interior.

Número del día: 7

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

No dramatices los altibajos en tu relación. Son solo pruebas que ayudarán a fortalecer el vínculo. No tomes decisiones sin pensar.

Número del día: 6

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

No dejes que la ansiedad te consuma. Hablar sobre lo que sientes será clave para mantener tu equilibrio emocional.

Número del día: 20

