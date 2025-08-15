No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Horóscopo diario gratis para hoy 15 de agosto del 2025

Horóscopo del día. Descubre qué te depara en el amor, el dinero y la salud en el horóscopo para hoy 15 de agosto del 2025.

Artemisa
15 de agosto de 2025 - 11:30 a. m.
Horóscopo para hoy.
Foto: Pixabay

Acuario (21 enero - 19 febrero)

Si liberas tensión, tendrás un día positivo y activo, de lo contrario los problemas crecerán como una bola de nieve.

Arcano del día: La muerte

Piscis (21 febrero - 20 marzo)

No te exijas tanto. Vive el día con tranquilidad, estás compitiendo contigo mismo.

Arcano del día: La luna

Aries (21 marzo - 20 abril)

Día emocionalmente cargado. No es buen momento para decisiones ni rupturas.

Arcano del día: La muerte

Tauro (21 abril - 21 mayo)

Habla con cuidado o podrías dañar un vínculo valioso al que no le estás prestando mucha atención.

Arcano del día: El colgado

Géminis (22 mayo - 21 junio)

Las emociones avanzan si tú también pones de tu parte, responsabilízate un poco de lo que creas en los demás.

Arcano del día: El sol

Cáncer (21 junio - 23 julio)

No te tomes todo personal, evita hacerte daño con suposiciones que te llenan de ansiedad.

Arcano del día: La luna

Leo (24 julio - 23 agosto)

Canaliza tu energía interna; te hará sentir más libre para saber qué rumbo tomar.

Arcano del día: El diablo

Virgo (24 agosto - 23 septiembre)

Evita conflictos familiares. Mejor enfócate en tus ideas. No opines sobre lo que no te corresponde.

Arcano del día: La torre

Libra (24 septiembre - 23 octubre)

Es hora de cerrar etapas y ordenar tus relaciones en el trabajo. Observa, no hables, así te irá mejor.

Arcano del día: La estrella

Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)

Aprecia a quienes te valoran y abre espacio a los nuevos desafíos laborales que se van a dar en tu trabajo.

Arcano del día: La ruleta rusa

Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)

Sé responsable con tus intenciones. No juegues con otros, madura ya.

Arcano del día: El sumo sacerdote

Capricornio (22 diciembre - 20 enero)

Busca paz interior y no te sobrecargues con problemas ajenos. No puedes salvar el mundo.

Arcano del día: La templanza

Por Artemisa

