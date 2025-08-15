Horóscopo diario gratis para hoy 15 de agosto del 2025

Escucha este artículo
Acuario (21 enero - 19 febrero)
Si liberas tensión, tendrás un día positivo y activo, de lo contrario los problemas crecerán como una bola de nieve.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 febrero - 20 marzo)
No te exijas tanto. Vive el día con tranquilidad, estás compitiendo contigo mismo.
Arcano del día: La luna
Aries (21 marzo - 20 abril)
Día emocionalmente cargado. No es buen momento para decisiones ni rupturas.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 abril - 21 mayo)
Habla con cuidado o podrías dañar un vínculo valioso al que no le estás prestando mucha atención.
Arcano del día: El colgado
Géminis (22 mayo - 21 junio)
Las emociones avanzan si tú también pones de tu parte, responsabilízate un poco de lo que creas en los demás.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 junio - 23 julio)
No te tomes todo personal, evita hacerte daño con suposiciones que te llenan de ansiedad.
Arcano del día: La luna
Leo (24 julio - 23 agosto)
Canaliza tu energía interna; te hará sentir más libre para saber qué rumbo tomar.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 agosto - 23 septiembre)
Evita conflictos familiares. Mejor enfócate en tus ideas. No opines sobre lo que no te corresponde.
Arcano del día: La torre
Libra (24 septiembre - 23 octubre)
Es hora de cerrar etapas y ordenar tus relaciones en el trabajo. Observa, no hables, así te irá mejor.
Arcano del día: La estrella
Escorpión (24 octubre - 22 noviembre)
Aprecia a quienes te valoran y abre espacio a los nuevos desafíos laborales que se van a dar en tu trabajo.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 noviembre - 21 diciembre)
Sé responsable con tus intenciones. No juegues con otros, madura ya.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 diciembre - 20 enero)
Busca paz interior y no te sobrecargues con problemas ajenos. No puedes salvar el mundo.
Arcano del día: La templanza
