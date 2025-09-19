Horóscopo diario gratis para hoy 19 de septiembre del 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Aries (21 de marzo a 20 de abril)
Deja de pensar tanto en los otros. Por dudar se te escapan oportunidades. Es momento de acelerar y salir de la rutina.
Arcano del día: La muerte
Tauro (21 de abril a 21 de mayo)
Se disuelve el conflicto emocional que cargabas. Te estás reconciliando contigo. Siente este alivio y sigue adelante.
Arcano del día: El colgado
Géminis (22 de mayo a 21 de junio)
Tu entorno nota tu evolución. Algunos lazos se romperán, pero es por tu propio equilibrio.
Arcano del día: El sol
Cáncer (21 de junio a 23 de Julio)
Puede que surjan tensiones con tu pareja. No ignores las señales, abre el diálogo y conecta desde lo emocional. Arcano del día: La luna
Leo (24 de julio a 23 de agosto)
Asuntos familiares pueden requerir tu atención. No actúes desde el juicio, escucha tu intuición antes de reaccionar.
Arcano del día: El diablo
Virgo (24 de agosto a 23 de septiembre)
Recibirás justicia si eres justo también. Sé firme y constante sin caer en rigidez ni orgullo.
Arcano del día: La torre
Libra (24 de septiembre a 23 de octubre)
Alguien podría ayudarte en lo laboral. No permitas que otros manejen tus emociones. Cuida tu equilibrio interno.
Arcano del día: La estrella
Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)
Estás dejando atrás cargas. Usa esta calma para abrir nuevas puertas y construir desde la paz.
Arcano del día: La ruleta rusa
Sagitario (23 de noviembre a 21 de diciembre)
El hogar se llena de armonía. Escucha críticas constructivas y ajusta lo que sea necesario.
Arcano del día: El sumo sacerdote
Capricornio (22 de diciembre a 20 de enero)
Estás brillando. No olvides todo lo que luchaste para llegar hasta aquí. Actúa con empatía y sabiduría.
Arcano del día: La templanza
Acuario (21 de enero a 19 de febrero)
Todo se resuelve con cabeza fría. Usa tu rapidez mental, pero no reacciones desde la emoción.
Arcano del día: La muerte
Piscis (21 de febrero a 20 de marzo)
Tu intuición está clara. Sigue lo que sientes. Cuidado con caer en la apatía o el desgano, no te dejes absorber por lo ajeno.
AArcano del día: La luna