Tarot de Mavé gratis: del 6 al 12 de abril para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo

No te pierdas lo que dijo el Profesor Salomón Foto: pixabay

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Tarot para Aries

La Pascua llegó y los problemas que estaban pendientes siguen ahí… Como suele ocurrir en su trabajo varios pasarán de agache, a la espera de que los escollos se solucionen, sin su intervención, claro está. Son los mismos de siempre; no quieren incomodarse ni tomar partido; se esconden en el silencio, en la cobardía. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Tarot para Tauro

Le parece tremendo acostarse cada noche entre los resplandores y estallidos de la guerra que reflejan las pantallas. Cuando la primera luz del día lo encuentra, tratando de poner los pies sobre la tierra, las noticias cercanas con sus componendas de poder y bajezas tampoco son lo mejor… Necesita mucha resistencia e imaginación para estar en la vida que sigue entre estruendos y mariposas. Una vela naranja durante los siete días de la semana, sin falta.

Tarot para Géminis

Usted pasa como una ráfaga ¿Por qué? Finalmente se armó de valor y expuso sus puntos de vista en discusiones muy álgidas… Gracias a su claridad se alejó de círculos de confusión que frecuentaba y como no quiere volver a hacer parte de los mismos, corre veloz. Velas azules, muchas velas azules, sin falta.

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Tarot para Cáncer

Busca la forma de levantar la autoestima propia y ajena; reconocer en sí mismo y en otras más cualidades que defectos insoportables. Consciente también del poder de las palabras procura que estas no sean dardos mortales como los que se lanzan hoy unos y otros. Su idea es fortalecerse con el fin de encarar un futuro envuelto en una atmósfera tóxica. Velas naranjas, muchas velas naranjas, sin falta.

Tarot para Leo

Algunos sostienen que se dejó llevar por el pesimismo y está a punto de cruzar los brazos, fin de la historia… Tiene miedo de estar montado en un globo; la caída podría ser aparatosa. Se está preparando, entonces, para que a pesar de sus esfuerzos y perseverancia deba desistir de proyectos que no van. Está muy claro en este punto; no es pesimismo. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

Tarot para Virgo

Había reconocido su nerviosismo por lo que pasa, no pasa y debería pasar; por estar vigilado a cada paso… En los días santos recuperó la tranquilidad con sólo sentarse y mirar el cielo y también gracias a las oraciones que colmaron el aire, pidiendo clemencia ante el horror del mundo. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.